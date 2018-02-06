吳志揚不選桃園市長 對鄭文燦的「經營」感觸深

2018-02-06 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨不分區立委吳志揚（右）表示，由於父親反對，他不會參選桃園市長。他也表示，現任市長鄭文燦（左）的經營方式，國民黨無人望其項背。 本報資料照片 分享 facebook

國民黨不分區立委吳志揚昨天明確表示，他不會參選年底桃園市長選舉，不參選的最重要主因是父親、前國民黨主席吳伯雄極力反對，他不希望讓吳伯雄身體再出狀況，「不希望忤逆他」；但吳志揚讚美桃園市長鄭文燦這幾年滿會經營的，而且鄭文燦經營的「方式」，國民黨大概「無人望其項背」。

若不接受徵召參選市長，不分區立委的資格是否會被撤銷？吳志揚拿出當年的承諾書表示，承諾書中只有提到必須接受黨的規劃或徵召，投入立委或縣市長選舉，「不得有異議」，但沒有若不接受要如何懲處的文字，而且桃園市有人要選，不發生「徵召」的問題。

丟掉不分區？「沒辦法接受」

他表示，如果中央黨部要處理他的不分區資格，他「沒有辦法接受」，他也不認為，若不參選就是怯戰，黨要尊重參選人經各方評估後認為不適合參選的決定。

在哪跌倒 「那地方不適合你」

吳志揚表示，上次選戰失利，很多人會說從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來，但他認為，「在哪裡跌倒，那個地方顯然不適合你。」他也擔心桃園市長選舉，國民黨都是老面孔出來選，不只自己恐被貼上家族化的標籤，同時也無法讓黨內新陳代謝。

若再選 怕被說「吳家在把持」

吳志揚強調，他最不希望再參選後，造成外界桃園是「吳家在把持」的質疑。他說，黨確有問接不接受徵召，但他不能接受黨的態度是「丟下去就沒黨的事了，你自己想辦法！」

吳志揚表示，他和鄭文燦選過兩次了，一次贏，一次輸，他認為，鄭文燦這幾年滿會經營的，經營的方式國民黨大概「無人望其項背」，鄭文燦的方式會讓民調特別高，他若再參選是老面孔，雖然民調和鄭比較接近，但鄭掌握這麼大的行政資源，他參選不太可能再有什麼「後勢」。

至於其他有意參選人和鄭文燦民調差距大，國民黨勢必丟掉桃園？吳志揚說，那是現在的民調，其他有意參選人現在民調不高，是因還沒對過鄭文燦，若最後完成提名，將定於一尊，如果推出的人選有戰鬥力又新鮮，是可以快速提升，只要有勝選機會，甚至人選不從桃園市找都可以。

吳志揚建議黨透過初選機制決定提名的人選，他認為，年底桃園市長選戰很難打，務必要「全黨團結」。至於二○二○是否投入區域立委選戰？他表示，不會限制自己一定往政治的方向走。

鄭文燦：平常心面對大選

【記者李京昇／桃園報導】對於國民黨立委吳志揚的發言，桃園市長鄭文燦昨天回應，平常心看待，尊重吳志揚決定。

鄭文燦說，尊重吳志揚不參選的決定，他將以平常心來面對今年大選，目前的唯一目標是拚市政。

民進黨籍桃園市議員郭麗華表示，許多國民黨籍民代也都相當讚賞鄭文燦的執政態度。民進黨籍桃園市議員劉仁照指出，鄭文燦的高民調讓吳志揚怯戰，想必是害怕成為砲灰。