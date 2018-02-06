綠宜縣長初選／協調就叫退選 雙雄批黨中央

2018-02-06 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭報導



登記參加宜蘭縣長民進黨黨內初選的謝燦輝（左）跟江永和，不認同黨中央一再說他們「退選」。 圖／翻攝臉書 分享 facebook

民進黨登記宜蘭縣長黨內初選的冬山鄉長謝燦輝與員山鄉長江永和，黨中央在協調後宣稱兩人「退選」，由立委陳歐珀出線。謝燦輝昨駁斥，這是錯誤說法，江永和也否認當天協調結論是退選，質疑有股勢力在幕後操作。

不過，民進黨發言人林琮盛昨表示，30日當天協調後簽「退選聲明書」，隔天中常會已通過確認兩人退選。

陳歐珀表示，希望依照黨中央初選機制與程序走，目前以既定步驟及下鄉服務爭取選民支持，他有信心團結宜蘭，為民進黨贏得選戰。

謝燦輝說，他原本覺得可跟陳歐珀進入初選民調，兩人一決勝負，但協調時黨中央告訴他，就算初選最後出線，仍須經中執會討論，不能保證勝出者就一定可獲得提名，他於是作罷。

最後謝與江兩人簽聲明書，同意把權利交由黨中央處理。江永和說，當場大家都說簽聲明書不代表退選，後續仍會有徵詢程序，也還保有被徵召資格；黨中央就算徵召，仍應以3人優先，這些都有錄音。

謝燦輝說，黨中央應該針對3人如何公平競爭進行協調，怎麼是一開始協調就叫他們退選，這算什麼協調？讓人情何以堪？他不清楚黨中央究竟在玩什麼，如果徵召第4人參選，造成更大反彈與分裂，「民進黨宜蘭選舉，一定完蛋」。