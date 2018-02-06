不滿提名策略…吳敦義下鄉 竹市藍營議員缺席

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2018-02-06 00:14聯合報 記者林家琛／新竹報導

國民黨新竹市黨部在一樓入口處以油漆漆出全國最大的國民黨徽，黨籍14名議員集體反彈...
國民黨新竹市黨部在一樓入口處以油漆漆出全國最大的國民黨徽，黨籍14名議員集體反彈缺席吳敦義3日的活動。 記者林家琛／攝影
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新竹市議會國民黨團書記長林耕仁等議員認為，議員選舉市黨部擬採「選區過半加一」提名不切實際，14名議員日前集體缺席黨主席吳敦義3場「公開與不公開」的活動，希望黨中央聽到地方的聲音。

國民黨新竹市黨部主委呂學樟表示，吳敦義下鄉就是要傾聽地方的心聲，黨籍議員更應該出席座談會說出內心話，選擇缺席並非明智。

多名議員指出，市長初選採全民調提名許明財，「母雞不強，我們這些小雞已憂心忡忡，市黨部還說議員提名要選區過半加一，這不是連小雞都要賠進去」。林耕仁說，國民黨未在竹市執政，衡量實力，爭取議會過半席次的作法，應先輔導現有14名議員連任，再加三席過半（市議會共33席）比較穩當 ，選區過半加一不切實際。

呂學樟說，許明財是民主程序產生的人選，現在氛圍雖然對許明財不利，但市民願再給許明財一次機會，大家更應該緊密團結，「就算是母雞帶不了小雞，也可以小雞拱母雞，大家互相幫助」。

他說，培養年輕人是黨中央政策，竹市5個市議員選區原則都會提名1名年輕人參選，「我做為一個主委，一定要顯現打勝仗的決心，宣示市議員選舉區過半加一就是彰顯決心與魄力，做為大家衝刺的目標，不可以還沒打仗就先降低門檻，未戰先敗。」有些細節還要開會討論，大家可以坐下來談。

部分議員提到要繳交45萬元給黨部，呂學樟說，領表登記費5萬元，作業費20萬元，職務捐保證金20萬元，如果落選職務捐保證金會退還。

國民黨選舉

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