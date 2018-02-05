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讚鄭文燦「無人可望其項背」 吳志揚：不選桃園市長

2018-02-05 19:35聯合報 記者張念慈╱即時報導

被屬意代表國民黨參選桃園市長的立委吳志揚今天接受電台訪問，宣布不參選桃園市長，還稱對手桃園市長鄭文燦「無人可望其項背」；國民黨桃園市市黨部表示，予以尊重，但「無人可望其項背」之言論，內容未經求證，主委楊敏盛、黃國園黨部主委于北辰不予評論。他們表示，鄭文燦3年多任內，看不見為桃園市作了什麼擘劃，充其量只是「勇於花錢」無人能及而已。

桃園市黨部表示，國民黨主席吳敦義已多次說明，桃園市長參選人將以公平、公正、公開方式，並透過全民調之民主方式產生，目前初選都還沒有開始，市黨部尊重吳志揚的說法。

楊敏盛表示，以國民黨的高度來看，鄭文燦民調高，似乎很得民心，但並不證明鄭文燦就是適任的市長，他並未展現出一個直轄市長的高度，做的只是區長和里長的事情。擔任第一屆直轄市長，對於未來2、30年以後的規畫，應該要有一番清楚的作為，但人民看不到鄭市長3年多來，為桃園作了什麼擘劃，高度明顯不足，事事收割前朝留下來的建設或計畫。

黃國園主委于北辰也抨擊，好的政治人物有兩種，一種是「勇於任事」，一種是「勇於花錢」，鄭文燦充其量只是勇於花錢而已。他強調，只要透過民主方式產生的桃園市長參選人，國民黨一定會全力輔選，「沒有打不贏的選戰，只有不夠的決心」。

吳志揚在廣播節目表示不選桃園。圖／本報資料照
吳志揚在廣播節目表示不選桃園。圖／本報資料照
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鄭文燦國民黨吳志揚

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