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侯友宜：蘇貞昌若選新北市長 像地震嚇人

2018-02-05 18:17中央社 新北5日電

新北市副市長侯友宜（左）。 聯合報系記者施鴻基／攝影
新北市副市長侯友宜（左）。 聯合報系記者施鴻基／攝影
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新北市副市長侯友宜今天面對媒體詢問何時宣布參選新北市長，侯友宜說人生隨時備戰，但不求戰、不懼戰也不畏戰。對於前行政院長蘇貞昌可能參選，侯友宜說，像昨天大地震嚇人。

新北市三重先嗇宮與林堉琪先生紀念基金會今天在板橋凱撒飯店舉行三重獨居老人圍爐活動，中國國民黨主席吳敦義及侯友宜獲邀參加，但兩人一前一後出席，並未碰面。

媒體詢問侯友宜何時宣布參選時，他表示，人生就是隨時要備戰，但不求戰，更重要的是不懼戰，不畏戰。媒體追問何時上戰場作戰，他強調，每個人每一天遇不同狀況，都要隨時準備迎戰。

媒體追問對蘇貞昌可能參選新北市長時，侯友宜說，老長官如果能夠來新北市選舉，他用台語說：「就像是昨天的大地震，會讓人嚇到！」

他也對國民黨內傳出吳敦義和新北市長朱立倫是「兩個太陽」一事表示，「這我看不懂，我也不是太陽，什麼都不是」；吳敦義隨後抵達，他對侯友宜先離席表示，這哪有什麼好挑剔。被問到「兩個太陽」的說法，吳敦義說：「我從來完全沒有這種感覺」。

另外，宣布參選新北市長的前台北縣長周錫瑋正在拍攝競選廣告，他對吳敦義及侯友宜都受邀出席活動一事表示，他確實沒有受到此活動主辦單位邀請。但他覺得這些都不重要，這都是虛空的。

周錫瑋表示，重要的是有什麼專業實力，怎樣了解社會與國際脈動，了解市民的需要，自己具體說法告訴大家，跟大家一起分享、努力，才是身為城市首長應該做的事情。

周錫瑋指出，自己也去了很多共餐的行程，都沒有找媒體，這社會上老人化來臨，如何照顧老人家，讓他過的愉快、健康自在，都是未來必須要做的事情，希望從小市民角色，而非從縣長立委角色出發。

侯友宜吳敦義

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