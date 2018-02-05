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獨／竹市國民黨議員集體反彈 缺席吳敦義的活動

2018-02-05 13:42聯合報 記者林家琛╱即時報導

新竹市議會國民黨團書記長林耕仁等14名議員，3日連續集體缺席黨主席吳敦義公開與不公開共三場活動，他們指黨中央迄今聽不到地方「集體缺席原因」，不排除還會有下一波無言的抗議。

林耕仁今早受訪表示：「集體缺席做無言的抗議不是我發起，但確實是新竹市14名黨籍議員共同的無奈，中央真的是聽不到地方聲音，因此黨籍議員才會集體行動」。

不具名的多名議員指出，吳敦義3日到新竹市，市黨部通知議員陪同吳主席出席上午的眷村年菜、中午的便當餐會與下午的小組長授證，但這三場活動，14名議員選擇集體缺席。

他們說，新竹市長初選採全民調提名，「我們在外面走動，到現在沒有人說許明財會贏林智堅，我們的母雞不強，我們這些小雞已憂心忡忡，而市黨部還說議員提名作業要選區過半加一，這不是連議員都要賠進去」。

林耕仁說，上述的聲音他也聽到了，但黨中央沒聽到，「爭取議會過半席次的作法，應該先輔導現有14名議員連任，再加三席過半（註：市議會共33席）」。

「國民黨籍新竹市議員規規矩矩，服務選民入不敷出，市黨部還要我們繳交45萬元給黨部，難怪大家會反彈。」林耕仁說：「其中議員職務捐20萬元，保證金20萬元，議員提名報名費5萬元。」

市黨部主委呂學樟先前受訪表示，國民黨經初選已正式提名前市長許明財參選，大家就要全力衝刺。而培養年輕人是黨中央的政策，因此新竹市五個市議員選區，原則都會提名一名年輕人參選，過半加一是目標。

國民黨新竹市黨部在一樓入口處以油漆漆出全國最大的國民黨徽，黨籍14名議員集體反彈...
國民黨新竹市黨部在一樓入口處以油漆漆出全國最大的國民黨徽，黨籍14名議員集體反彈缺席吳敦義3日的活動。記者林家琛／攝影
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