獨／竹市國民黨議員集體反彈 缺席吳敦義的活動

2018-02-05 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹市議會國民黨團書記長林耕仁等14名議員，3日連續集體缺席黨主席吳敦義公開與不公開共三場活動，他們指黨中央迄今聽不到地方「集體缺席原因」，不排除還會有下一波無言的抗議。

林耕仁今早受訪表示：「集體缺席做無言的抗議不是我發起，但確實是新竹市14名黨籍議員共同的無奈，中央真的是聽不到地方聲音，因此黨籍議員才會集體行動」。

不具名的多名議員指出，吳敦義3日到新竹市，市黨部通知議員陪同吳主席出席上午的眷村年菜、中午的便當餐會與下午的小組長授證，但這三場活動，14名議員選擇集體缺席。

他們說，新竹市長初選採全民調提名，「我們在外面走動，到現在沒有人說許明財會贏林智堅，我們的母雞不強，我們這些小雞已憂心忡忡，而市黨部還說議員提名作業要選區過半加一，這不是連議員都要賠進去」。

林耕仁說，上述的聲音他也聽到了，但黨中央沒聽到，「爭取議會過半席次的作法，應該先輔導現有14名議員連任，再加三席過半（註：市議會共33席）」。

「國民黨籍新竹市議員規規矩矩，服務選民入不敷出，市黨部還要我們繳交45萬元給黨部，難怪大家會反彈。」林耕仁說：「其中議員職務捐20萬元，保證金20萬元，議員提名報名費5萬元。」