新北市長選舉 侯友宜：備戰但不求戰

相關新聞
獨／竹市國民黨議員集體反彈 缺席吳敦義的活動2018-02-05 13:42
看國民黨嘉義初選 周錫瑋：新北也沒溝通2018-02-05 13:38
吳敦義、侯友宜同台 周錫瑋：沒找我2018-02-05 13:33
否認兩個太陽 朱立倫：黨需要更多陽光2018-02-05 13:31
議員選戰各黨大打網紅、刺客牌 學者：以都會區為主2018-02-05 12:52
江啟臣接棒超高趕北？林佳龍：台中要接軌國際2018-02-05 12:34
馬英九翻紅 盧秀燕接「死亡之握」 今起發放馬春聯2018-02-05 12:28
陸媒：呂游蘇謝動作頻頻 晚節不保站第一線？2018-02-05 11:24
禮讓柯文哲？呂秀蓮：蔡英文才沒那麼笨2018-02-05 11:22
周美青被拱選台北市長？呃…馬英九都不敢勉強她2018-02-05 08:00
選情日趨熱絡！天寒候選人跑攤有撇步2018-02-05 07:21
民進黨嘉縣長初選／翁章梁質疑藍介入 張明達斥抹黑2018-02-05 00:23
民調時間曝光 江啟臣質疑有人操作2018-02-05 00:18
藍巨頭角力？ 吳敦義沒感覺 朱立倫駁謠言2018-02-05 00:16
較勁！ 江啟臣、盧秀燕趕在民調前搶票搶人2018-02-05 00:11
九合一突圍！ 小黨不打傳統戰2018-02-05 00:07
花蓮縣長選戰／藍將就位 綠兩強爭2018-02-04 23:36
中市長初選熱／藍氣勢漲 綠打硬仗2018-02-04 23:17
南投縣長激戰／林明溱黨旗加持 洪國浩搶客家票2018-02-04 23:09
朱家軍暖身？ 葉元之、江怡臻穿繡名外套跑行程2018-02-04 23:00
南投縣長林明溱拚連任 自爆感謝「靠兩個女人禮讓」2018-02-04 19:36
蕭淑麗退黨參選 洪秀柱：願幫忙協調2018-02-04 19:05
誰代表國民黨選桃園市長 春節前是關鍵2018-02-04 18:15
花蓮縣長之爭 藍營已確定綠營2人爭初選2018-02-04 18:10
駁台中市長選戰纏鬥到台北 江啟臣發三點聲名2018-02-04 18:06
花蓮縣長選舉 劉曉玫爭取民進黨徵召2018-02-04 17:15
蔣萬安不選台北是朱、吳角力？ 朱立倫：絕對是謠言2018-02-04 16:12
翁章梁質疑藍營介入民進黨嘉縣長初選 被點名者忙否認2018-02-04 15:26
綠嘉縣長電視政見會 張明達未出席翁章梁遺憾2018-02-04 15:06
胡志強：周美青若肯選北市長是好事2018-02-04 13:38
國民黨初選 朱立倫籲大局為重團結勝選2018-02-04 13:16
傳選北市長 李錫錕：市民若需要義不容辭2018-02-04 13:00
幫女婿打選戰？劉盛良接公教軍警消退休總會理事長2018-02-04 13:00
國民黨台中市長選戰 纏鬥到台北2018-02-04 12:58
盧秀燕見馬英九拉抬聲勢？江啓臣笑稱：我是馬系直營店2018-02-04 12:52
吳敦義逐字背出九二共識 創造兩岸和平發展2018-02-04 12:00
挺盧秀燕當市長 前職籃好手陳信安力連說兩次「當然」2018-02-04 11:59
不宣布參選台北市長？李錫錕：我當備胎就好2018-02-04 11:43
周美青選北市長？ 胡志強告白：很喜歡她2018-02-04 11:27
熱門文章
這次寒流為什麼冷這麼久 氣象局一張圖讓你馬上懂了2018-02-04 15:44
可能有規模8強震？ 地質教授：百年周期差不多到了2018-02-04 23:06
西濱快速路蓋30年未完工 最快還要8年蓋完2018-02-04 23:19
影／苗栗下雪了！海拔1250公尺南庄民宿飄雪2018-02-05 09:43
連續三震！規模5.8 台北超有感2018-02-04 22:09
天搖地動！連續地震心驚驚 9點56分規模5.82018-02-04 22:07
今晚天人交「顫」 這張圖看懂有多冷2018-02-04 20:35
日外交官11問劉黎兒 勿再汙名化日五縣食品2018-02-05 05:05
大地震 鶯歌整座水塔瞬間倒向路面2018-02-04 22:45
獨／反妨害司法公正 馬英九領銜、陳長文發起公投2018-02-05 10:38
花蓮規模5.8地震 美日推測超過62018-02-05 01:05
冷冷的夜又不平靜 花蓮近海發生規模5.1地震2018-02-04 21:24
周美青被拱選台北市長？呃…馬英九都不敢勉強她2018-02-05 08:00
下不停！太平山積雪達10公分 已成「雪害」2018-02-04 21:53
冷爆了！連烏來信賢里也下雪 積雪1公分2018-02-05 10:52
影╱寒士辦桌 陳建仁：正視貧窮問題 政府責無旁貸2018-02-04 15:21
陸戰隊員高山大雪中戰備 靄靄白雪中臥倒出槍試瞄2018-02-04 22:15
新竹6.3度！吳德榮：今至周三清晨冷空氣最強2018-02-05 06:44
合歡山積雪成溜冰場 百輛車原地打滑困雪地2018-02-04 18:13
新聞眼／西濱 一條路蓋30年的台灣奇蹟？2018-02-05 00:28
1小時密集12震！ 民眾：震到從棉被中跳起2018-02-05 00:21
中永和2000戶停電 台電：與地震無關2018-02-04 23:10
花蓮晚間密集地震！ 規模最大5.82018-02-04 22:34
M503 賴振昌：中共算計給蔡政府出難題2018-02-04 15:45
布袋新塭寒風吹「雪」？原來是這原因2018-02-04 15:20
新竹也下雪了！積雪3公分 封閉宇老部份路段2018-02-05 09:56
南投縣長林明溱拚連任 自爆感謝「靠兩個女人禮讓」2018-02-04 19:36
西濱工程難如雪隧？「人為障礙難解決」2018-02-05 00:31
專家：高樓林立的台北 不該輕忽花蓮外海頻震2018-02-05 10:16
中國國航 春節前連續5天加開重慶飛台航班2018-02-04 15:12
春節航班被迫取消 台生上演「人在囧途」要求國賠2018-02-05 13:55
春節天氣如何？ 彭啟明：偏暖的機會較高2018-02-05 07:24
花蓮一天3起4級以上有感地震 手機警報響不停2018-02-04 21:47
昨晚規模5.8地震 至今晨逾50次有感地震2018-02-05 08:32
蕭淑麗退黨參選 洪秀柱：願幫忙協調2018-02-04 19:05
花蓮地牛翻身 蘇花落石不斷台鐵列車延誤2018-02-04 22:44
另類寒害！民眾家中地磚「冷爆」裂開凸起2018-02-05 08:00
春聯政治學 有人滯銷有人搶手 還能拿來「呵呵呵」2018-02-05 10:00
協助台商返鄉 大陸各地搶出招2018-02-05 00:14
【重磅快評】無視台商人在冏途 綠營飢不擇食猛奏狂想2018-02-05 10:43
留言