新北市長選舉 侯友宜：備戰但不求戰

2018-02-05 13:57 中央社 新北5日電



可能參選新北市長的副市長侯友宜今天答覆媒體詢問何時宣布參選市長時表示，人生就是隨時要備戰，但不求戰。

侯友宜今天中午出席三重獨居老人圍爐餐會，一一向長者致意，有人則高喊當選。

侯友宜接受媒體採訪時，媒體詢及何時宣布參選時，他表示，人生就是隨時要備戰，但不求戰。更重要的是不懼戰，不畏戰。

他表示，每天都做市政準備，把工作做好是最重要的。

媒體追問何時上戰場作戰，他強調，每個人每一天遇不同狀況，都要隨時準備迎戰。