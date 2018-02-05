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藍巨頭角力？ 吳敦義沒感覺 朱立倫駁謠言

2018-02-05 00:16聯合報 記者蔡孟妤賴香珊魏翊庭／連線報導

立委蔣萬安宣布不選台北市長，媒體報導是因國民黨主席吳敦義和新北市長朱立倫之間角力...
立委蔣萬安宣布不選台北市長，媒體報導是因國民黨主席吳敦義和新北市長朱立倫之間角力。吳敦義昨返鄉時否認傳聞。 記者賴香珊／攝影
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國民黨縣市長初選風波不斷，黨內各巨頭動向也被解讀各別苗頭。

外傳立委蔣萬安棄選台北市長，因糾葛於黨主席吳敦義和新北市長朱立倫之間角力。吳敦義昨說，「我們都沒有感覺這種糾葛」；朱立倫表示「絕對是謠言」。被問及嘉義市議長蕭淑麗日前宣布退黨參選，吳以要趕高鐵不願回應；國民黨前主席洪秀柱則表示願意幫忙協調。

蔣萬安宣布不選台北市長，有周刊指背後是不想捲入吳敦義和朱立倫角力。朱立倫受訪的時候表示，他與吳敦義之間有角力「絕對是謠言」，兩人經過多次討論，布局上的想法都一致，共同想法都是推崇最優秀和最獲得民意支持的參選人，希望國民黨團結一致，才可能勝選。

吳敦義昨天返鄉造勢，至南投中興新村舉行聯合授證典禮暨團結誓師大會，還為爭取連任的南投縣長林明溱授黨旗。被問及蔣，他強調沒有感覺到這種糾葛；但記者追問蕭淑麗脫黨參選問題，吳敦義不斷以「趕高鐵」為由沒多做回應。

國民黨前主席洪秀柱昨說，世代交替不是口號，不能看到優秀年輕人出來，又不讓他出頭。...
國民黨前主席洪秀柱昨說，世代交替不是口號，不能看到優秀年輕人出來，又不讓他出頭。 記者蔡孟妤／攝影
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蕭淑麗退黨參選 洪秀柱願協調

但對嘉義市前市長長黃敏惠表態回鍋參選市長，蕭淑麗宣布退黨參選，藍營面臨分裂。洪秀柱說，蕭淑麗是不可多得的人才，如今有這種局面很可惜，「事出必有因」，如果有必要，她願意幫忙協調，盼團結為重。

洪秀柱說，黨應用更多智慧來凝聚大家，如果有必要，她願幫忙協調，只是她已卸任黨主席，不在其位、不謀其政。她並說，大家常說要培養年輕人、世代交替，但「不能看到優秀年輕人出來，又不讓他出頭」；世代交替不是口號，國民黨今會走到這地步，就是忽略對年輕人的培養及給年輕人舞台。

吳敦義朱立倫蕭淑麗洪秀柱蔣萬安

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