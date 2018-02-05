民進黨嘉縣長初選／翁章梁質疑藍介入 張明達斥抹黑

2018-02-05 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣報導



翁章梁 圖／聯合報資料照片 分享 facebook 民進黨嘉義縣長初選昨天舉辦電視政見發表會，但議長張明達缺席，只剩農委會前副主委翁章梁唱獨角戲。翁章梁質疑，國民黨介入民進黨嘉義縣長初選；張明達直斥是不實抹黑，他不分黨派服務才能獲跨黨派支持，翁章梁陣營也有國民黨人士相挺。

翁章梁昨天點名，國民黨縣議員吳思蓉在張明達的大林鎮說明會上台公開支持，前青工會長簡嘉億日前穿張明達團隊競選外套陪同掃街，他質疑國民黨介入民進黨嘉義縣長初選，嚴重違反政黨政治、民主制度，國民黨主席吳敦義應出面說明。

翁章梁也說，嘉義縣青壯人口外流，農業發展及老人照顧是最大課題，初選後會邀請張明達當總幹事，但張明達昨天不參加政見發表會，是不負責任行為。

嘉義縣議長張明達昨天在嘉義縣新港鄉舉辦造勢大會。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

張明達昨天在嘉義縣新港鄉舉辦造勢活動，現場湧入上萬支持者。對於翁章梁說法，張明達直言是不實抹黑。他說，他任議長期間，服務不分黨派，也不拘泥意識型態，才能獲跨黨派支持；翁章梁陣營也有國民黨人士相挺，他實不願就此議題互控。

吳思蓉說，民進黨初選是全民調、不分藍綠，她和張明達是多年縣議會同事，因此張明達邀請她陪同敬酒、拜會；如果翁章梁來邀請，她也可能禮貌陪同。

簡嘉億說，他卸任國民黨嘉義縣青工總會長已三年，因為和張明達是結拜兄弟，雖分屬不同政黨，但兩人交情絕非一般朋友，這是個人行為，與黨無關；他提醒翁章梁不要被藍綠色彩及意識形態限制。