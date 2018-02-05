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民調時間曝光 江啟臣質疑有人操作

2018-02-05 00:18聯合報 記者王寓中／台北報導

立委江啟臣在祖厝由親友陪同上香。 圖／江啟臣服務處提供
立委江啟臣在祖厝由親友陪同上香。 圖／江啟臣服務處提供
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國民黨基隆市長初選民調出現誤植烏龍，各地黨內初選的民調公平性也受到波及。國民黨台中市長提名即將對兩位參選人立委江啟臣盧秀燕進行民調，針對外傳民調將在二月十日前完成，江啟臣強烈質疑民調時間外露是否有心人士要操作民調？盧秀燕團隊則要求民調最後結果要對外公布。

澎縣、基市、嘉市提名 延到年後

此外，國民黨在農曆年前將全面盤整年底縣市長的提名布局時程，由於下周三中常會停開，包括將完成民調的台中市及還在內部整合的澎湖縣、基隆市及嘉義市，提名時程可能都要延到農曆年後才能完成。

基隆市長初選民調出現誤植烏龍事件，經過沉澱後，基隆市黨部即將召開委員會議，正式確認初選民調結果並做出提名建議，再報中央黨部進行最後的協調及提名。

相爭不下的嘉義市，前市長黃敏惠已表態參選，中央提名協調小組今天將邀議長蕭淑麗、黃敏惠及其他表態參選人協調，蕭淑麗是否出席備受注目。

台中市長提名民調，盧秀燕和江啟臣在協調時簽署保密協定，不對外公開三家民調公司及民調的時間，外傳民調要在二月十日前完成，地方依此推估民調進行的時間有可能就落在二月五日到八日間，但中央和地方黨部都不予證實。

由於基隆市出現民調烏龍，加上盧、江實力也在伯仲間，盧秀燕陣營要求比照基隆市等初選規定，舉行公開記者會公布最後民調結果，不能採「台東模式」關起門來用民調協調。江啟臣表示，當初協調是要大家同意才能公開民調結果，要不要公布他現在沒有想法，但是，他強烈質疑，按照遊戲規則都不能講民調時間，現在刻意放出民調時間，難道是要操作什麼嗎？

另外，江啟臣的岳父劉盛良昨天當選中華民國公教軍警消暨退休人員聯合總會新任理事長，由於劉盛良在黨主席吳敦義上任後，曾經協助解決黨的財務，黨部將台中市民調的時間一再延後，已被解讀是還人情「暗助」江啟臣，如今劉盛良接下前台中市長胡志強棒子，進軍公教聯會總會，也引發討論。

劉盛良昨天被問到選理事長是不是在幫女婿拉票時，他一度愣住，接著回說現在江啟臣正在初選中，他不便介入，選理事長也和江沒有關係。

江啟臣盧秀燕蕭淑麗黃敏惠吳敦義

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