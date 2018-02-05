周美青被拱選台北市長？呃…馬英九都不敢勉強她

2018-02-05 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



周美青平日穿著輕便，作風平民化，搭捷運上下班，連管區都當她是路人甲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2018縣市長選舉將於年底舉行，丁守中、與鄭麗文都已宣布參選台北市長，但這兩人的看好度卻無法讓藍營基層安心，基層出現拱前第一夫人周美青參選台北市長的呼聲，台北市議員陳重文認為，2018年的市長選舉，若是周美青PK柯文哲，國民黨的基層一定會大團結。「這場戰役必定精彩可期，贏回北市指日可待」。

陳重文此話的背景是，前總統馬英九和周美青的狗年聯名春聯，掀起民眾爭搶風潮，許多民代服務處電話被打爆。陳重文大膽提出周美青出征的看法，他說，馬前總統的10萬張春聯一搶而空，「這跟過去馬總統任內有死亡之握的迷思，有天壤之別」。

● 馬英九說「沒聽過」 胡志強卻覺得周可超越柯P

胡志強不相信周美青肯出來，但認為她若出來可以超越柯文哲，柯文哲會講錯話，但周美青不會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

馬英九昨天在參加總統府前廣場舉行的「寒士30」尾牙活動後，正要離去前，媒體問他這個idea如何，他只回答「第一次聽說，沒聽過」，隨即搭車離去。

可是堪稱馬家好友的前台中市長胡志強說，他喜歡周美青，但不相信周美青肯出來，如果肯出來是好事。周的為人處事各方面展現很強的能力與修養，如果公平審視，周美青可以超越柯文哲，柯文哲會講錯話，但周美青不會。

要選的鄭麗文說，2016年就有人說要周美青出來選總統，但大家都知道周美青對政治沒有興趣，參選還是要有意願。

敵陣營怎麼看呢？民進黨有意參選市長的姚文智說，周美青當然有參選權，但他只看到藍營內部不斷冒出人選，「好像不喜歡丁守中」，這有意參選的丁守中不公平、不信任，他覺得可以不用這樣。

至於另一個當事人台北市長柯文哲則說，我們只能處理自己能控制的因素，像這種不能管的，「問我做什麼」。被追問是否認為周美青是強棒？柯再回說，「好啦！別再問這奇怪的題目」。

● 直到馬英九選市長 周美青名字才曝光

周美青十分低調，圖為1989年三項公職人員選舉投票日，圖為時任行政院研究發展考核委員會主任委員馬英九（左）與周美青（右）走出投票所。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1998年春夏之交，已否決參選台北市長數十次，辭了政務委員到政大教書的馬英九，石破天驚的宣布參選台北市長。但在此之前，除了一家親近的友人，沒有人知道馬英九的老婆是誰，當時周美青正在中國國際商業銀行的法務室擔任主任，為了馬這個決定她獻出了媒體處女首訪，她跟聯合晚報說，這個消息她跟所有人都大約同一時間知道。對馬英九參選，她已經展現酷嫂的作風說，她平常從不介入馬英九的政治事務，她「無所謂贊成或反對」，不過，她「不會出來助選」。

她說是前一天下午同事打電話告訴她，看到電視新聞報導，好像馬英九要出來選了，她才知道馬英九真的做了參選的決定。

她當時透露，其實在前一兩天，馬英九就和她談過這個問題，馬英九說，每天家門口都有好多熱心民眾聚集勸進，令他很為難。那些民眾對馬英九說，如果他不出來選，等於拱手把北市江山再度送給陳水扁。

連家裡的電話答錄機中也有不少人情緒激昂地留言或罵或勸，有個老兵罵道，當年剿匪保國，連性命都不顧了，現在國民黨快要垮了，馬英九怎麼還可以不出來！所以周美青認為，馬英九主要是受到基層民眾極大的壓力，而決定參選，他會認為，如果不選，會遺憾。

● 馬英九48歲生日前一天 終於露臉

但馬英九參選後快兩個月了，周美青依然不曾露臉，直到7月12日，周美青和小女兒馬元中於台北木柵貓空茶園在媒體前公開，為隔天生日的馬英九慶生。當時外界對周美青從不公開露面的原因非常好奇，周美青當時強調，作為一個受過專業訓練的職業婦女，她可以幕後為馬英九蒐集資料，整理民意反應，或提供意見。

「我與他是多年的夫妻，我不支持他，難道我會去支持別人，投票給別人嗎？」周美青表示支持配偶參選的方式有很多，並不只限於如影隨形的陪著他到處拜訪，或陪他站台，當個「花瓶」或「陪襯的角色」而已。因此到這一天為止，她仍未點頭為馬英九輔選。

● 撐了四個月 周美青到11月才開始替馬掃街

1998年台北市長選舉，國民黨台北市長候選人馬英九的太太周美青(中)，首度出來助選，在士林夜市替先生拉票。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

7月中旬首度露臉後，周美青如其所說，並沒有出來當個拉票機器，但選情最後進入緊繃階段，11月21日她終於到了士林夜市，為馬英九掃街拉票，她在總部人員陪同下，對遇到的每個市民都深深一鞠躬；周美青說，她出面拉票是希望將三名候選人中最好的馬英九，介紹給每一個人，未來只要對馬英九有利，她會繼續去做。

這個情況到了馬競選連任時仍然一樣，到了2002年的10月，距投票日只有兩個月時，馬英九仍跟媒體說，要太太周美青出來助選，「我連一秒鐘都沒有想過」，說周美青可能還是循四年前的情形一樣，在選前一周才會出來站台。果然到了11月，馬英九要參加電視辯論時，周美青也「撩落去」，擔任造型師替馬英九打理「門面」，還出模擬題目考驗小馬哥，讓他能在辯論時得滿分。

然而，她挑剔的個性沒改，辯論完到了晚上11時回到家，周美青說他辯論時講了太多的數據，還是囉嗦了點。又說馬英九忘了回答是否請女性任副市長的問題。

2008年周美青（右）到潭子鄉掃街拜票，以90度的鞠躬禮，拜託選民支持馬英九。 （中央社） 分享 facebook

周美青果如馬所料，在選前最後一周才出來輔選，並且「一路走來，始終鞠躬」，對每位選民行90度鞠躬禮，是她予人最深刻的印象。她的輔選主攻市場和夜市，經常得一大早出門，深夜才回家。她不施脂粉，對每個市民都是90度鞠躬拜託；就算有人疼惜不要她彎腰，就算沒有攝影記者在拍，就算已經腰痠背痛暈頭轉向，周美青都不改原則。

● 馬因特別費案辭黨主席並宣布參選 周美青摸黑出門

2007年2月馬英九因特別費案辭去黨主席，同時閃電宣布參選總統大選，隨即回家不露面。馬英九媽媽秦厚修站在家門口大聲說，「我們都支持他任何的一切。」

這時的周美青則更加低調，天沒亮就摸黑出門搭公車上班，看到媒體麥克風，她還是制式反應「謝謝大家，你們實在太辛苦了」。她小跑步過馬路想甩開媒體，手上則拿著一分刊有「馬起訴辭主席選總統」的早報。

● 特別費案時 周美青第一次被說到可「代夫出征」

民進黨立委謝欣霓﹝左起﹞、徐國勇、台北市議員顏聖冠針對「馬英九特別費案」舉行記者會，質疑前台北市長馬英九有侵占公有財物嫌疑，也應調查周美青有無共犯關係。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這年4月民進黨提出總統副總統選舉罷免法第26條條文修正草案，被稱為「排馬條款」，意欲讓被起訴的馬英九無法參選總統，但被國親兩黨聯手擋下，民進黨立委林樹山、蔡其昌更嘲諷的說，其實國民黨根本不必害怕該法案的排黑條款，因為就算馬英九一審有罪，大可以以「罪不及妻孥」的理由，徵召馬英九太太周美青代夫出征，參選2008年總統。

這次總統大選，周美青再也難以置身事外，民進黨成立「揭馬弊中心」，將矛頭對準周美青，民進黨立委謝欣霓和徐國勇還指控周美青是「貪汙共犯」，並向台灣高等法院檢察署及台北地方法院遞狀，要求具體依法調查。

周美青在馬英九的風暴中保持沈默，到了8月20日碰到兩人結婚卅周年紀念日。馬英九特別跟周美青一起到馬媽媽家用餐。這一天也是馬的父母馬鶴凌與秦厚修結婚的日子，但這時馬鶴凌已不在人世。馬英九對周美青感到虧欠，在他新書「治國─台灣贏的新策略」裡說，周美青為了他參選總統，連逛街都放棄，語氣充滿了憐惜。

● 馬第二任期的頹敗之勢 人們談起了周美青參選的可能性

2016年周美青請辭中國商銀文教基金會執行長和兆豐慈善基金會副董事長，清晨她出門時面對媒體詢問，只說了聲早安後便不回應。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

但馬英九當選總統，周美青的第一夫人形象卻是一身牛仔裝、拿著報紙搭公車，將媒體的追逐拋在後頭，然後拉著把手，隨著公車搖搖晃晃，一路晃到公司。不久後，為了止謗，她連普通上班族都當不了，辭職在家。

但馬英九第二任遭逢了重大政治挫折，在卸任前的2015年，一個私人聚會中，藍綠人士都討論了這個話題──周美青可否參選2016？贊成的人高呼這是招妙棋，反對者卻嗤之以鼻，認為周美青一定會被馬英九拖累！

有人問了這個題目，如果有朱立倫、吳敦義、王金平、郝龍斌、周美青五人，參加國民黨總統提名初選，誰會出線？答案很明顯。但當時仍是總統夫人的周美青可以再選總統嗎？而正在部署參選美國總統的希拉蕊似乎提供了答案。

前行政院發言人胡幼偉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

曾任政院發言人的胡幼偉2015年2月連續在臉書上討論周美青參選可能，他以「蔡則天與周則天對決」為題說，武則天坐在天上觀戰，台灣又要再創世界的歷史奇蹟囉！以周美青的個人魅力，加上這些年她對公益投注的心力，還有她的學識及能力，若願意出來帶領台灣，相信沒人會認為她不夠資格，「而且，她若參選，也符合現在新的拋棄老政客、迎接新素人的民意胃口」。

次月，一身黑色穿扮的周美青現身「爺奶健康起步走」公益記者會，對記者提問要選總統嗎？完全不予回應，只是笑笑地與活動工作人員寒暄，還攙扶其中一位有孕的工作人員一同進入會場。

● 搶光的春聯周美青署名是馬英九自己寫的 因為…

馬英九被問到春聯上的周美青落款，怎還是他的字跡，不找老婆寫呢？他說「自己根本不敢跟周美青開口啊！」 圖／取自馬英九臉書 分享 facebook

如今，馬英九聲望隨著卸任日漸回升，這次過年春聯十萬份一下子被搶光，其中部分原因可能跟周美青的名字也在上面有關。但是馬英九日前與媒體餐敘，被問到春聯上的周美青落款，還是他自己的字跡，怎不請周美青自己寫呢？

馬英九的回答讓人莞薾，他說，他根本不敢跟周美青開口啊！周美青的個性與脾氣在這個回答中一覽無遺，她選不選總統，顯然馬英九也不敢跟她提吧！