周美青被拱選台北市長？呃…馬英九都不敢勉強她
2018縣市長選舉將於年底舉行，丁守中、與鄭麗文都已宣布參選台北市長，但這兩人的看好度卻無法讓藍營基層安心，基層出現拱前第一夫人周美青參選台北市長的呼聲，台北市議員陳重文認為，2018年的市長選舉，若是周美青PK柯文哲，國民黨的基層一定會大團結。「這場戰役必定精彩可期，贏回北市指日可待」。
陳重文此話的背景是，前總統馬英九和周美青的狗年聯名春聯，掀起民眾爭搶風潮，許多民代服務處電話被打爆。陳重文大膽提出周美青出征的看法，他說，馬前總統的10萬張春聯一搶而空，「這跟過去馬總統任內有死亡之握的迷思，有天壤之別」。
● 馬英九說「沒聽過」 胡志強卻覺得周可超越柯P
馬英九昨天在參加總統府前廣場舉行的「寒士30」尾牙活動後，正要離去前，媒體問他這個idea如何，他只回答「第一次聽說，沒聽過」，隨即搭車離去。
可是堪稱馬家好友的前台中市長胡志強說，他喜歡周美青，但不相信周美青肯出來，如果肯出來是好事。周的為人處事各方面展現很強的能力與修養，如果公平審視，周美青可以超越柯文哲，柯文哲會講錯話，但周美青不會。
要選的鄭麗文說，2016年就有人說要周美青出來選總統，但大家都知道周美青對政治沒有興趣，參選還是要有意願。
敵陣營怎麼看呢？民進黨有意參選市長的姚文智說，周美青當然有參選權，但他只看到藍營內部不斷冒出人選，「好像不喜歡丁守中」，這有意參選的丁守中不公平、不信任，他覺得可以不用這樣。
至於另一個當事人台北市長柯文哲則說，我們只能處理自己能控制的因素，像這種不能管的，「問我做什麼」。被追問是否認為周美青是強棒？柯再回說，「好啦！別再問這奇怪的題目」。
● 直到馬英九選市長 周美青名字才曝光
1998年春夏之交，已否決參選台北市長數十次，辭了政務委員到政大教書的馬英九，石破天驚的宣布參選台北市長。但在此之前，除了一家親近的友人，沒有人知道馬英九的老婆是誰，當時周美青正在中國國際商業銀行的法務室擔任主任，為了馬這個決定她獻出了媒體處女首訪，她跟聯合晚報說，這個消息她跟所有人都大約同一時間知道。對馬英九參選，她已經展現酷嫂的作風說，她平常從不介入馬英九的政治事務，她「無所謂贊成或反對」，不過，她「不會出來助選」。
她說是前一天下午同事打電話告訴她，看到電視新聞報導，好像馬英九要出來選了，她才知道馬英九真的做了參選的決定。
她當時透露，其實在前一兩天，馬英九就和她談過這個問題，馬英九說，每天家門口都有好多熱心民眾聚集勸進，令他很為難。那些民眾對馬英九說，如果他不出來選，等於拱手把北市江山再度送給陳水扁。
連家裡的電話答錄機中也有不少人情緒激昂地留言或罵或勸，有個老兵罵道，當年剿匪保國，連性命都不顧了，現在國民黨快要垮了，馬英九怎麼還可以不出來！所以周美青認為，馬英九主要是受到基層民眾極大的壓力，而決定參選，他會認為，如果不選，會遺憾。
● 馬英九48歲生日前一天 終於露臉
但馬英九參選後快兩個月了，周美青依然不曾露臉，直到7月12日，周美青和小女兒馬元中於台北木柵貓空茶園在媒體前公開，為隔天生日的馬英九慶生。當時外界對周美青從不公開露面的原因非常好奇，周美青當時強調，作為一個受過專業訓練的職業婦女，她可以幕後為馬英九蒐集資料，整理民意反應，或提供意見。
「我與他是多年的夫妻，我不支持他，難道我會去支持別人，投票給別人嗎？」周美青表示支持配偶參選的方式有很多，並不只限於如影隨形的陪著他到處拜訪，或陪他站台，當個「花瓶」或「陪襯的角色」而已。因此到這一天為止，她仍未點頭為馬英九輔選。
● 撐了四個月 周美青到11月才開始替馬掃街
7月中旬首度露臉後，周美青如其所說，並沒有出來當個拉票機器，但選情最後進入緊繃階段，11月21日她終於到了士林夜市，為馬英九掃街拉票，她在總部人員陪同下，對遇到的每個市民都深深一鞠躬；周美青說，她出面拉票是希望將三名候選人中最好的馬英九，介紹給每一個人，未來只要對馬英九有利，她會繼續去做。
這個情況到了馬競選連任時仍然一樣，到了2002年的10月，距投票日只有兩個月時，馬英九仍跟媒體說，要太太周美青出來助選，「我連一秒鐘都沒有想過」，說周美青可能還是循四年前的情形一樣，在選前一周才會出來站台。果然到了11月，馬英九要參加電視辯論時，周美青也「撩落去」，擔任造型師替馬英九打理「門面」，還出模擬題目考驗小馬哥，讓他能在辯論時得滿分。
然而，她挑剔的個性沒改，辯論完到了晚上11時回到家，周美青說他辯論時講了太多的數據，還是囉嗦了點。又說馬英九忘了回答是否請女性任副市長的問題。
周美青果如馬所料，在選前最後一周才出來輔選，並且「一路走來，始終鞠躬」，對每位選民行90度鞠躬禮，是她予人最深刻的印象。她的輔選主攻市場和夜市，經常得一大早出門，深夜才回家。她不施脂粉，對每個市民都是90度鞠躬拜託；就算有人疼惜不要她彎腰，就算沒有攝影記者在拍，就算已經腰痠背痛暈頭轉向，周美青都不改原則。
● 馬因特別費案辭黨主席並宣布參選 周美青摸黑出門
2007年2月馬英九因特別費案辭去黨主席，同時閃電宣布參選總統大選，隨即回家不露面。馬英九媽媽秦厚修站在家門口大聲說，「我們都支持他任何的一切。」
這時的周美青則更加低調，天沒亮就摸黑出門搭公車上班，看到媒體麥克風，她還是制式反應「謝謝大家，你們實在太辛苦了」。她小跑步過馬路想甩開媒體，手上則拿著一分刊有「馬起訴辭主席選總統」的早報。
● 特別費案時 周美青第一次被說到可「代夫出征」
這年4月民進黨提出總統副總統選舉罷免法第26條條文修正草案，被稱為「排馬條款」，意欲讓被起訴的馬英九無法參選總統，但被國親兩黨聯手擋下，民進黨立委林樹山、蔡其昌更嘲諷的說，其實國民黨根本不必害怕該法案的排黑條款，因為就算馬英九一審有罪，大可以以「罪不及妻孥」的理由，徵召馬英九太太周美青代夫出征，參選2008年總統。
這次總統大選，周美青再也難以置身事外，民進黨成立「揭馬弊中心」，將矛頭對準周美青，民進黨立委謝欣霓和徐國勇還指控周美青是「貪汙共犯」，並向台灣高等法院檢察署及台北地方法院遞狀，要求具體依法調查。
周美青在馬英九的風暴中保持沈默，到了8月20日碰到兩人結婚卅周年紀念日。馬英九特別跟周美青一起到馬媽媽家用餐。這一天也是馬的父母馬鶴凌與秦厚修結婚的日子，但這時馬鶴凌已不在人世。馬英九對周美青感到虧欠，在他新書「治國─台灣贏的新策略」裡說，周美青為了他參選總統，連逛街都放棄，語氣充滿了憐惜。
● 馬第二任期的頹敗之勢 人們談起了周美青參選的可能性
但馬英九當選總統，周美青的第一夫人形象卻是一身牛仔裝、拿著報紙搭公車，將媒體的追逐拋在後頭，然後拉著把手，隨著公車搖搖晃晃，一路晃到公司。不久後，為了止謗，她連普通上班族都當不了，辭職在家。
但馬英九第二任遭逢了重大政治挫折，在卸任前的2015年，一個私人聚會中，藍綠人士都討論了這個話題──周美青可否參選2016？贊成的人高呼這是招妙棋，反對者卻嗤之以鼻，認為周美青一定會被馬英九拖累！
有人問了這個題目，如果有朱立倫、吳敦義、王金平、郝龍斌、周美青五人，參加國民黨總統提名初選，誰會出線？答案很明顯。但當時仍是總統夫人的周美青可以再選總統嗎？而正在部署參選美國總統的希拉蕊似乎提供了答案。
曾任政院發言人的胡幼偉2015年2月連續在臉書上討論周美青參選可能，他以「蔡則天與周則天對決」為題說，武則天坐在天上觀戰，台灣又要再創世界的歷史奇蹟囉！以周美青的個人魅力，加上這些年她對公益投注的心力，還有她的學識及能力，若願意出來帶領台灣，相信沒人會認為她不夠資格，「而且，她若參選，也符合現在新的拋棄老政客、迎接新素人的民意胃口」。
次月，一身黑色穿扮的周美青現身「爺奶健康起步走」公益記者會，對記者提問要選總統嗎？完全不予回應，只是笑笑地與活動工作人員寒暄，還攙扶其中一位有孕的工作人員一同進入會場。
● 搶光的春聯周美青署名是馬英九自己寫的 因為…
如今，馬英九聲望隨著卸任日漸回升，這次過年春聯十萬份一下子被搶光，其中部分原因可能跟周美青的名字也在上面有關。但是馬英九日前與媒體餐敘，被問到春聯上的周美青落款，還是他自己的字跡，怎不請周美青自己寫呢？
馬英九的回答讓人莞薾，他說，他根本不敢跟周美青開口啊！周美青的個性與脾氣在這個回答中一覽無遺，她選不選總統，顯然馬英九也不敢跟她提吧！
留言