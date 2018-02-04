天冷選情熱 高市長藍綠參選人搶目光

2018-02-04 19:53 中央社 高雄4日電



不畏天冷，民進黨高雄市長參選人立委趙天麟今天帶子弟兵在衛武營舉行親子活動，爭取新手爸媽支持；表態參選市長的國民黨立委陳宜民也發表政見，向鄉親報告未來施政藍圖。

民進黨高市初選倒數1個月，趙天麟下午與子弟兵、議員參選人林智鴻聯袂現身衛武營「移動樂園」，穿梭現場各「氣墊城堡」及音樂表演舞台，與現場數千名民眾同樂。

趙天麟致詞力推「養育168現金」補助政見，他說，為加強高雄人口增長誘因，除將第二胎生育補助加碼至新台幣6萬元，更將第二胎每月補助8000元的養育津貼，延長至滿2歲為止。

他對同台甫喜獲麟兒的林智鴻說，「請他第二胎再等等」，未來只要他當選市長，2019年後出生的高雄囝仔，便能享有相關生養育補助。林智鴻則說，市長陳菊為他證婚時，已「下令要生三胎」，他目前進度才1/3，未來會繼續努力，敬請期待。兩人對話妙語如珠贏得全場掌聲

林智鴻表示，他與趙天麟發起「移動樂園」，緣起正是身為新手爸爸的他，看見親子陪伴與寓教於樂的需求，同時希望將樂園搬進社區，減輕父母帶孩子出遊舟車勞頓之苦，未來還是會繼續辦下去。

另外，國民黨立委陳宜民在苓雅區服務處舉行第三場政見發表會，向鄉親報告未來的施政藍圖，包括國民黨立法院黨團書記長李彥秀、首席副書記長曾銘宗等人都到場站台助講，場面熱烈。

陳宜民說，這次黨內高雄市初選時程較晚，初選辦法雖還沒出來，但他認為應先讓市民知道他的政見，高雄市的人口數已經被台中趕過去，變成老三，目前高雄市空氣污染嚴重，水質也不太好，這些都必須改變。（編輯：吳協昌）