南投縣長林明溱拚連任 自爆感謝「靠兩個女人禮讓」

2018-02-04 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



國民黨南投縣黨部今在南投市中興會堂辦理小組長聯合授證，除號召青年入黨注新血，黨主席吳敦義更率立委馬文君等民代幫爭取連任的林明溱授黨旗，為他打氣也預祝當選，泛藍以團結氣勢展現「必勝決心」。

國民黨南投縣黨部主委洪榮章指出，在地經營是黨務推動趨勢和常態，選舉也要仰賴地方，這都需黨員幫忙才能完成，而民進黨執政兩年「倒行逆施，無法無天」，為推翻無能政府，地方要團結一心打贏年底這仗，2020年才有機會重返執政。

之後，國民黨主席吳敦義也到場頒發派任書給各黨部代表，吳在會中細數從政歷程，也提到，藍營目前面臨建黨以來未曾遇過的艱難局面，但只要黨員一心一德團結就能衝破艱難，更強調藍營的4核心價值未曾動搖。

吳敦義說，國民黨雖在立法院席次少，但只要贏得多數民意，仍有機會重返執政，現下不會因艱難改變，堅持建立「廉能有效率政府」、「拚經濟打造繁榮均富經濟」、「重返當年公益和諧社會」，兩岸間堅持「一個中國，各自表述」原則就能穩定發展。