誰代表國民黨選桃園市長 春節前是關鍵

2018-02-04 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長、市議員年底選舉隨著時間逼近，現任市長鄭文燦去年11月在民進黨第一批名單就獲提名，市議員也有明確的初選機制。反觀國民黨，黨主席吳敦義日前在桃園黨部活動上，公開說吳志揚對選市長的態度從堅定到「有一點猶豫」，對照過去吳志揚強調有初選就不會缺席的豪氣，讓在場不少黨員納悶。

國民黨原本就計畫6月前完成市長、議員提名作業，桃園一名中央委員表示組發會有意在春節前公告初選辦法，意味初選辦定了，到時候吳志揚的態度會更明確。另外，本月8日「黃國園」和地方黨部與吳志揚餐敘，吳是否能表明意願備受矚目。

立法委員陳學聖已表明參加黨內初選爭取選市長提名，他認為吳志揚一直還沒明確表態，如果這樣下去，看起來只能往黨內初選的路走了，就他了解，國民黨組發會正在評估及早公告辦初選，包括市議員的部分一併公告，如果是這樣，對有意參選市長或市議員的黨員有安定作用，大家心裡踏實了會更努力更團結。

至於有沒有可能和楊麗環協調出1人代表國民黨角逐百里侯，陳學聖直覺反應「不會只有我兩個人，應該還有其他人會爭取提名，人多是好事」。

「我從來沒停過，也沒猶豫過」，楊麗環表示從宣布參選以後就努力爭取提名選市長，也爭取選民認同，對吳敦義指吳志揚原本「都表示有堅定的意願要參選，可是後來發現有一點猶豫或在考慮，他都尊重」等話楊麗環不評論，她表示吳敦義強調以公平公開公正、全民調初選方式產生參選人，大家都讚成。