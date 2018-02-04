周美青是台北市長「強棒」? 柯P：不要問奇怪題目

2018-02-04 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



國民黨台北市長參選人未定，如今傳出藍營基層打算拱前總統馬英九夫人周美青出選台北市長。對此，台北市長柯文哲表示，自己每天都被問不同問題，答案都相同，自己只能處理可以控制的因素，不能管的，問我幹什麼。