親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍機待命載台商
寒流發威凍全台
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
寶島新住民

冷冷的夜又不平靜 花蓮近海發生規模5.1地震

獨／國文考鱷魚、桌遊、麻醉風險 歷年科普題大剖析

花蓮縣長之爭 藍營已確定綠營2人爭初選

2018-02-04 18:10聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

國民黨已確定提名立委徐榛蔚擔任花蓮縣長候選人，綠營卻遲遲未能提出人選，除行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛外，花蓮縣議員劉曉玫今天也表態爭取民進黨花蓮縣長提名，也是史上首次有2人爭取初選，黨部主委江淑君說，將尋黨內機制，預計將在4月確定徵召人選。

花蓮縣政治版圖藍大於綠，曾連續2屆未提名縣長參選人，被視為民進黨艱困選區，在花蓮從政服務20年的劉曉玫，這次選擇勇敢站出來拚縣長，她說，受到總統蔡英文鼓勵，還有許多鄉親的支持與勸進，她讓下定決心決定為自己、為黨打這場艱辛的選戰。

「要在關鍵的時刻站出來，否則會有遺憾!」劉曉玫也誓言要剷除花蓮「家族政治」的情況。

45歲的劉曉玫從市民代表，2002年起擔任第15屆、16屆、17屆、18屆花蓮縣議員長達16年，在議會就以問政犀利。對於自己是能否在黨內初選中出線，也顯得信心滿滿。

而今年53歲的許傳盛出生於花蓮縣鳳林鎮，曾擔任台北市社會局長陳菊的機要秘書，被視為是陳菊的子弟兵與旗下大將在高雄市政府長達10年的工作經歷。許傳盛說，他具有20多年紮實完整行政歷，在2年前回鄉奉獻，雖然時間不長，但把握機會走遍花蓮各鄉鎮。

對於黨內優秀同志宣布爭取提，許說，他更有100%的把握，能團結黨內同志與友好進步力量，在年底打出一場新思維的漂亮選戰。

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛(右二)2年前回鄉奉獻，日前表態有意願參選花蓮...
行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛(右二)2年前回鄉奉獻，日前表態有意願參選花蓮縣長。圖／報系資料照
分享
花蓮縣議員劉曉玫表態爭取民進黨花蓮縣長提名。記者徐庭揚／攝影
花蓮縣議員劉曉玫表態爭取民進黨花蓮縣長提名。記者徐庭揚／攝影
分享

民進黨陳菊同志
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

南投縣長林明溱拚連任 自爆感謝「靠兩個女人禮讓」

2018-02-04 19:36

誰代表國民黨選桃園市長 春節前是關鍵

2018-02-04 18:15

花蓮縣長選舉 劉曉玫爭取民進黨徵召

2018-02-04 17:15

蔣萬安不選台北是朱、吳角力？ 朱立倫：絕對是謠言

2018-02-04 16:12

翁章梁質疑藍營介入民進黨嘉縣長初選 被點名者忙否認

2018-02-04 15:26

綠嘉縣長電視政見會 張明達未出席翁章梁遺憾

2018-02-04 15:06

胡志強：周美青若肯選北市長是好事

2018-02-04 13:38

國民黨初選 朱立倫籲大局為重團結勝選

2018-02-04 13:16

傳選北市長 李錫錕：市民若需要義不容辭

2018-02-04 13:00

幫女婿打選戰？劉盛良接公教軍警消退休總會理事長

2018-02-04 13:00

國民黨台中市長選戰 纏鬥到台北

2018-02-04 12:58

盧秀燕見馬英九拉抬聲勢？江啓臣笑稱：我是馬系直營店

2018-02-04 12:52

吳敦義逐字背出九二共識 創造兩岸和平發展

2018-02-04 12:00

挺盧秀燕當市長 前職籃好手陳信安力連說兩次「當然」

2018-02-04 11:59

不宣布參選台北市長？李錫錕：我當備胎就好

2018-02-04 11:43

周美青選北市長？ 胡志強告白：很喜歡她

2018-02-04 11:27

台北市長選戰 藍營基層喊周美青PK柯文哲

2018-02-04 10:36

簡錫堦：政治人物要把信念向人民說清楚

2018-02-04 10:14

柯文哲中國政策 姚嘉文：很多人反對

2018-02-04 10:03

盧秀燕街頭拜票 江啟臣捲袖捐血

2018-02-04 00:29

高市長選戰／藍2路拜票 綠4強同台走秀

2018-02-04 00:16

錕P出戰柯P？ 李錫錕：呼之欲出

2018-02-04 00:10

高雄、台南、嘉縣、宜蘭 民進黨延長協調期

2018-02-03 23:55

洪耀福：民進黨2020主要對手非柯文哲

2018-02-03 23:55

吳敦義盼參與協調 蕭淑麗確定不參加

2018-02-03 23:55

地方派系自行求生 國民黨最大不定時炸彈

2018-02-03 23:55

遍訪南市宮廟 高思博：宗教團體法擾民

2018-02-03 23:05

南市議長賴美惠交棒 兒子李宗翰選議員

2018-02-03 23:04

洪耀福：要讓國民黨再輸一次 反改革力量才死心

2018-02-03 21:12

遇事媽媽就出來？李錫錕諷：柯媽媽做得比柯p好

2018-02-03 19:00

柯文哲說落選要去台東馬偕 王世堅：請成全偏鄉醫療

2018-02-03 18:52

北市讓不讓？洪耀福：柯文哲對2020影響不大

2018-02-03 18:50

蕭淑麗退黨參選 洪耀福：民進黨不會幸災樂禍

2018-02-03 18:50

參選要靠偏心？游盈隆：民進黨淪為一小撮人乾綱獨斷

2018-02-03 18:49

「堅持到底」 蕭淑麗不參加國民黨協商

2018-02-03 18:30

拚高雄市長 陳宜民：民進黨不會是高雄唯一的解答

2018-02-03 17:56

最狂教授選不選台北市長？李錫錕：欲罷不能、呼之欲出

2018-02-03 16:49

高雄百里侯爭霸 劉世芳退選後的政治風暴

2018-02-02 10:04

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

連續飄雪27小時 太平山被冰封了！

2018-02-04 07:40

因應共機繞台 鷹式飛彈進駐綠島蘭嶼

2018-02-04 00:00

最冷時刻來臨！ 北部急凍48小時不超過10度

2018-02-04 05:00

周美青選北市長？ 胡志強告白：很喜歡她

2018-02-04 11:27

這次寒流為什麼冷這麼久 氣象局一張圖讓你馬上懂了

2018-02-04 15:44

小三通春運面臨大爆炸 6運輸機待命載台商

2018-02-04 00:07

影╱寒士辦桌 陳建仁：正視貧窮問題 政府責無旁貸

2018-02-04 15:21

國軍幼幼班急著重出江湖 原因可能出在這裡

2018-02-04 12:51

司馬庫斯第一場雪 部落好浪漫

2018-02-04 11:48

每逢選舉必演戲碼 脫了…多半都輸了 只有他例外

2018-02-04 09:00

中正紀念堂轉型第5次工作坊 白恐家屬:一定要改名

2018-02-03 22:14

畫馬皇英皇 韋宗成：被政客惡搞 我也能惡搞他

2018-02-04 11:28

影／太平雪景超美！翠峰山屋白色大地好陶醉

2018-02-04 09:08

合歡山積雪成溜冰場 百輛車原地打滑困雪地

2018-02-04 18:13

台北市長選戰 藍營基層喊周美青PK柯文哲

2018-02-04 10:36

最冷還沒到 明天再降1度

2018-02-04 14:38

濕冷再忍一天！明天下午雨停 體感溫度升

2018-02-04 11:30

M503 賴振昌：中共算計給蔡政府出難題

2018-02-04 15:45

拉拉山下大雪了！ 神木林區銀色美景踩出雪腳印

2018-02-04 08:54

受M503爭議影響 空軍C-130至少6架支援疏運

2018-02-04 00:07

日媒：美核勢態報告地圖 將台灣標為中國一部分

2018-02-04 13:22

布袋新塭寒風吹「雪」？原來是這原因

2018-02-04 15:20

黃健豪：繳錢婦聯會就是獨立組織 不繳就是附隨組織

2018-02-03 23:58

全台急凍10度以下 民眾瘋追雪

2018-02-04 00:09

拉拉山持續飄白雪 賞雪遊客塞台7線車陣中

2018-02-04 13:54

影／哇！連續18個小時 太平山的雪還在下

2018-02-03 21:38

共機繞台軍方補缺口！ 鷹式飛彈進駐蘭嶼、綠島

2018-02-03 23:48

中國國航 春節前連續5天加開重慶飛台航班

2018-02-04 15:12

武陵梨山積雪10公分 銀白世界如童話

2018-02-04 10:28

土耳其擬捐贈台北蓋清真寺 柯文哲拍板同意

2018-02-04 11:05

別再上山！大屯山飄冰霰 警方22時起管制禁入

2018-02-03 22:54

張學友熬過的「手足風險」 蔡詩萍給了政府這樣建議

2018-02-03 23:59

經濟指標不離口 賴揆也學馬英九「數字治國」了？

2018-02-04 08:00

金門、福建動員 全力疏運小三通

2018-02-04 00:11

今晚天人交「顫」 這張圖看懂有多冷

2018-02-04 20:35

洪耀福：民進黨2020主要對手非柯文哲

2018-02-03 23:55

寒流凍5天下探6度 周二清晨最冷

2018-02-03 23:31

不宣布參選台北市長？李錫錕：我當備胎就好

2018-02-04 11:43

蕭淑麗退黨參選 洪秀柱：願幫忙協調

2018-02-04 19:05

寒流發威 宜蘭大同南山村下雪

2018-02-04 02:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top