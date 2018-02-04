花蓮縣長之爭 藍營已確定綠營2人爭初選

2018-02-04 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



國民黨已確定提名立委徐榛蔚擔任花蓮縣長候選人，綠營卻遲遲未能提出人選，除行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛外，花蓮縣議員劉曉玫今天也表態爭取民進黨花蓮縣長提名，也是史上首次有2人爭取初選，黨部主委江淑君說，將尋黨內機制，預計將在4月確定徵召人選。

花蓮縣政治版圖藍大於綠，曾連續2屆未提名縣長參選人，被視為民進黨艱困選區，在花蓮從政服務20年的劉曉玫，這次選擇勇敢站出來拚縣長，她說，受到總統蔡英文鼓勵，還有許多鄉親的支持與勸進，她讓下定決心決定為自己、為黨打這場艱辛的選戰。

「要在關鍵的時刻站出來，否則會有遺憾!」劉曉玫也誓言要剷除花蓮「家族政治」的情況。

45歲的劉曉玫從市民代表，2002年起擔任第15屆、16屆、17屆、18屆花蓮縣議員長達16年，在議會就以問政犀利。對於自己是能否在黨內初選中出線，也顯得信心滿滿。

而今年53歲的許傳盛出生於花蓮縣鳳林鎮，曾擔任台北市社會局長陳菊的機要秘書，被視為是陳菊的子弟兵與旗下大將在高雄市政府長達10年的工作經歷。許傳盛說，他具有20多年紮實完整行政歷，在2年前回鄉奉獻，雖然時間不長，但把握機會走遍花蓮各鄉鎮。