幫女婿打選戰？劉盛良接公教軍警消退休總會理事長

2018-02-04 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



中華民國公教軍警消暨退休人員聯合總會今天舉行會員大會及理監事改選，前國民黨立委劉盛良（左2）當選新任理事長。記者劉宛琳 /攝影 分享 facebook 中華民國公教軍警消暨退休人員聯合總會今天舉行會員大會及理監事改選，前國民黨立委劉盛良當選新任理事長。據了解，劉盛良在選前即表明，在原任理事長胡志強在卸任後，他願意出錢出力協助維持會務運作，光是今天的參會就出了10萬元，因此獲得支持。也由於劉盛良對女婿江啟臣參選台中市長多所著墨，因此劉盛良今天的動作被形容成，將台中的初選打到台北。

國民黨台中市長初選民調在即，胡志強上周五首度出席國民黨立委盧秀燕服務處茶敘，隨後則在江啟臣的政見發表會上現身。不僅江啟臣找上胡志強站台，江啟臣的岳父劉盛良也積極幫女婿拉票，擔任公教軍警暨退休人員聯合總會舉辦會員大會顧問團團長，並與胡志強在邀請函上聯名邀請會員參加「愛國和平宣言活動」活動。

知情人士表示，劉盛良此舉當然是為了要替江啟臣參選台中市長掌握更多的影響力，但部分參與協會的退休軍公教人士認為，江啟臣在年改議題上並沒有積極替軍公教爭取，因此就算劉盛良出任理事長，也不會讓這個協會公開表態挺江啟臣。

今天會員大會改選11名監事跟33名理事，並從33名理事內推選出一名理事長（總會長），。今日退休軍公教警消人員聚集在此，國民黨副主席郝龍斌、台北市長擬參選人丁守中、鄭麗文、李錫錕都出席，現場起氛熱絡，但有不少退役軍官討論軍人年改，對於年改版本十分不滿。

胡志強今受訪表示，他支持劉盛良接任理事長，但這件事跟江啟臣沒關係，「他（指劉盛良）從來沒跟我談過江啟臣的事情，這次他要出來也不是我事先支持的」，胡說，他們（會員）本來希望自己連任，但他真的太忙，所以他們就去找了劉盛良。胡也在大會中再度強調，他根本沒有參與推舉劉盛良，這個岳父對女婿滿意不滿意他也不知道。

至於選理事長是不是在幫女婿拉票？劉盛良受訪一度愣住，他說「誰？我？我都沒有下去啊！」他僅表示，現在江啟臣正在初選中，他不便介入，今天來選理事長也跟江沒有關係。