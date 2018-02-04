傳選北市長 李錫錕：市民若需要義不容辭

2018-02-04 13:00 中央社 台北4日電



台大政治系教授李錫錕今天出席公教軍警退休人員大會時說，如果台北市民需要他，會義不容辭。他也談到自己是國民黨終生黨員，會用他的方式幫助國民黨，若參選會用無黨籍。

全國公教軍警暨退休人員聯合總會會員大會上午在國軍英雄館舉行第二屆會員大會。總會長胡志強、國民黨副主席郝龍斌、台北市黨部主委黃呂錦茹、宣布參選台北市長的鄭麗文也出席。

外號「power錕」的李錫錕曾在民國78年代替國民黨角逐台北縣長，近來因為課堂言論廣受討論。李錫錕今天在鄭麗文之後，受邀上台致詞。談到是否代表國民黨參選台北市長，他說，戶籍還在新北市，沒有遷到台北市，對於參選他是「欲罷不能、呼之欲出。」

媒體問到是否代表國民黨參選？李錫錕說，希望用他的方式，可能是無黨籍。何時宣布參選？李錫錕說，他已經70歲了，希望年輕人出頭，並指著身旁的鄭麗文，要讓年輕人去跑，「要是丁守中問我，我也這樣說」，「你們要一直衝，衝到我沒有機會衝。」

李錫錕指出，他是國民黨的終生黨員，曾受過革命實踐研究院半年的黨務幹部訓練，當時的院長是故總統蔣介石，也在新北市黨部當過兩年黨工，「我的血還是藍的吧？」但他也說，如果局勢真的需要用另一種方法幫助國民黨，「那就是我」，他會用他的方式幫忙，最後還是一家人。

李錫錕說，若宣布參選者猛將如雲，他就繼續在課堂上課，如果發現台北市民需要他，他也義不容辭，可能用無黨籍（參選）。

他也談到電影黑暗時刻，自比前英國首相邱吉爾，邱吉爾在二戰時期，英國被德國包圍時，起來承擔責任抵抗到底，「如果有機會，我希望當那個老人家」。他也向大家呼籲，不要洩氣，必要的時候不用客氣，用選票改變現況，選出真正對國家社會有幫助的人。

胡志強說，李錫錕講了這麼多，有沒有看到黃呂錦茹就坐在台下，此時黃呂也上前跟李錫錕握手。被問到是否有跟黃呂錦茹談過？李錫錕說，還沒有。