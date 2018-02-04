高市長選戰／藍2路拜票 綠4強同台走秀

國民黨立委陳宜民（左）昨在旗山大溝頂辦第二場參選說明會。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

面對今年的高雄市長選舉，藍綠陣營都積極展開春節前的拜年拜票，國民黨立委陳宜民、高市黨部主委韓國瑜昨天都有街頭活動，民進黨高雄市長初選4位參選人除了各自衝刺行程外，昨天都出席高雄過好年、後驛商圈的活動，和樂同台。

宣布參選國民黨高雄市長初選的陳宜民為參選做了許多準備，已印製了3000份小紅包、1萬份春聯要到高雄市多座寺廟發送給民眾，向大家拜年，昨天先到旗山老街發送，堅定走參選路，也在大溝頂舉辦第2場政見發表會，他表示，這次參選不是要打敗任何人，而是要找回高雄的生活態度及生命價值，給大家一個不用離鄉背井的「答案」。

韓國瑜春節前的市場拜年行動從市中心區向外延伸，昨天走訪岡山大菜市場，向攤商及採買的民眾問安拜早年；走傳統市場之後，他繼續拜訪基層，希望了解更多民眾心聲。

為後驛商圈年節活動宣傳，民進黨高市長初選參選人陳其邁（左起）、趙天麟、管碧玲、林岱樺昨天同台走秀。 圖／高雄市後驛商圈發展協進會提供 分享 facebook

民進黨高雄市長初選參選人陳其邁、趙天麟、管碧玲、林岱樺各有許多造勢行程，但在高雄過好年、後驛商圈的宣傳活動中，為了替商圈行銷，4人都當模特兒為安寧街衣飾店的衣飾走秀，4人同台「亮」相，希望更多人到後驛選購過年的服飾。

這次4位市長初選參選人同台走秀，為活動增加許多話題，也展現4人對高雄市經濟問題的重視程度。