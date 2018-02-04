錕P出戰柯P？ 李錫錕：呼之欲出

2018-02-04 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



台大教授李錫錕昨參加台北青商會公民講堂活動，是否參選台北市長，李錫錕表達強烈意願，說欲罷不能、呼之欲出。但若參選，他不代表國民黨，而是白色力量，會儘量告訴選民他才是真正的白色力量。

李錫錕說，現在潮流一直往前推，這是他的責任、機會，當仁不讓 ，但現在有點窮，有點寸步難行。

外傳國民黨有意找「錕Ｐ」李錫錕挑戰「柯Ｐ」北市長柯文哲，李表示，他是國民黨員，黨關心他的動向天經地義。至於是否代表政黨出征？他說，潮流、時代的需求，要的不是代表政黨，而是個人，能不能滿足白色力量的需求，這已代表目前大多數選民的心聲。

台北青商會昨舉辦公民講堂，邀台大教授李錫錕（右二），和準備參選北市議員的主播鍾佩玲（右）、鍾沛君（左）出席。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

李錫錕也說，若有機會，當然要優先讓給年輕人，但若市民認為他這個老先生應該出來，他會義不容辭。李說，他是教書的人，希望學生輩的人出頭，他是備胎的觀念，「必要的時候來找我、我都在。」

至於柯文哲，昨仍在歐洲出訪，他的妻子陳佩琪前晚則接受廣播專訪，原本話題要談「職業婦女如何過新年」，卻趁機幫先生大吐苦水。護夫心切的她，一度說到眼眶泛紅。

對於名嘴、政治人物評論，陳佩琪表示，大家都要對話，了解彼此想法，不要覺得自己才是對的，別人做的都是不愛台灣。她還甚至說，「不要再霸凌我先生了」。