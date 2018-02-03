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柯文哲說落選要去台東馬偕 王世堅：請成全偏鄉醫療

2018-02-03 18:52聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨備戰年底縣市長選舉，黨內紛紛呼籲提名自己人，不要再禮讓現任台北市長柯文哲。台北市議員王世堅今天出席小英之友會舉辦的歲末送暖活動，繼續開砲，他表示，柯文哲曾說，年底選舉若沒有連任市長，就要去台東馬偕醫院當醫生，他呼籲大家，「您的一票決定台東偏鄉醫療的未來，請您成全柯文哲服務台東偏鄉的心願。」這番話說完，在場的民進黨秘書長洪耀福及台北市黨部主委黃承國聽了都不小心笑出來。

王世堅提到，最近很多新聞說蔡英文總統民調掉下來，柯文哲民調很高，但蔡總統做的是國家大事，為大家做事情、省錢，柯文哲做的都是作秀花錢，「所以很明顯，做事情的人卻被誤解，作秀的卻得到大家稱讚。」

王世堅一邊痛罵柯文哲，台下支持者一邊大喊「要換人啦！」對此他也馬上回應，對啦，要換人，要換市長啦，「柯文哲說，三年來我每天都在罵他，但我反對他在大同區取消派出所，我反對取消敬老津貼，反對加重罰金。」

王世堅也提到，今天是「新年頭、舊年尾。」似乎有意說自己本來不想罵人。

不過他後來又說，柯文哲只會作秀，每天「啦啦西西（台語）」，當中國所有力量打壓台灣的時候，蔡總統帶著愛台灣的人，把台灣搶過來了，「小英拿著掃帚在和他們弄，但柯文哲在後面還嫌姿勢差，這算什麼。」最後王世堅又說，「所以我說不要罵他（柯文哲），結果還是罵他。」語畢得到眾人掌聲。

台北市議員王世堅（舞台左）繼續對台北市長柯文哲開砲。記者丘采薇／攝影
台北市議員王世堅（舞台左）繼續對台北市長柯文哲開砲。記者丘采薇／攝影
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柯文哲王世堅台東
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