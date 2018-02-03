蕭淑麗退黨參選 洪耀福：民進黨不會幸災樂禍

2018-02-03 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



嘉義市議長蕭淑麗宣布退出國民黨參選下屆嘉義市長，讓國民黨面臨分裂窘境。對此民進黨秘書長洪耀福今天參加「小英之友會」歲末送暖公益活動時回應，民進黨在嘉義已經提名現任市長涂醒哲，涂也很努力地把政績做出來，「我們是步步為營，努力去爭取人民支持，不會因為國民黨提名出狀況就幸災樂禍。」

洪耀福也說，嘉義市很單純，輸贏都在幾千票之內，因為嘉義市很小，很容易造勢，也很容易改變，上次涂醒哲勝選的原因是氣勢。