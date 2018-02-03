北市讓不讓？洪耀福：柯文哲對2020影響不大

2018-02-03 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨備戰年底縣市長選舉，是否繼續禮讓現任台北市長柯文哲仍是未知數。民進黨秘書長洪耀福今天出席小英之友會舉辦的「歲末送暖」公益活動被問到相關議題，他表示，選對會對於雙北市市長提名，還沒有啟動討論，黨中央對雙北立場都很一致，黨內優秀同志若有意參選都樂觀其成，黨中央沒有對雙北市提名預設立場和結果，黨會傾聽各方意見，衡諸各方形勢，做出最好決定。

至於外界認為柯文哲是否參選2020也將成為民進黨繼續執政的變數，對此洪耀福表示，柯文哲對2020的影響並不大，民進黨在2020不是考慮柯文哲的問題，而是考慮國民黨的問題，國民黨才是主要的敵人和對手，民進黨這一、兩年執政，當然推動很多改革，解決很多問題，但網路上、街頭上，還是有反年改、拔蔡總部及對婦聯會處理反彈的群眾，因此可以看到，台灣社會反改革的保守力量還是很強大。

洪耀福表示，民進黨對年底選舉不預設結果，民調只是參考，決策包含很複雜的因素，包括基層的聲音、看法及國民黨提名的狀況，選舉時不是一個、一個戰區單獨看，而是看全國的戰局，很多支持者可能只關心雙北、桃園或新竹與自己有關的地方，但不知道其實選戰是連動的，黨中央要看全局，就像下圍棋，會連動到其他縣市。

洪耀福也說，國民黨的基礎並沒有因為2016年選舉潰敗，台灣社會的基層還是存在，因此民進黨執政的改革過程中才會遇到那麼多的挑戰，2018年選舉最重要的意義是如何讓反改革的力量死心，因此必須讓國民黨再輸一次，台灣才能真的長治久安。

洪耀福也表示，兩岸問題也是一個重點，在目前兩岸僵持的情況下，如果讓共產黨認為國民黨還有復辟的可能，共產黨就會繼續介入台灣的政治，因此必須讓共產黨了解台灣民心真正的走向，兩岸才能展開新的局面；年底選舉會定調為地方政權的選舉，但是有歷史意義，會讓人民知道歷史意義在哪裡。