參選要靠偏心？游盈隆：民進黨淪為一小撮人乾綱獨斷

2018-02-03 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統日前在民進黨尾牙宴上，指著有意參選台北市長的立委姚文智說：「如果我偏心，一定偏著你。」隔天，蔡也用同樣句型對有意參選新北市長的立委吳秉叡說：「偏心也是偏向自己的學生」。民進黨前副秘書長、現任台灣民意基金會董事長游盈隆今天批評，蔡英文這種表意方式是「把肉麻當有趣」。

游盈隆發表專欄文章指出，更深層而嚴肅的問題是，為何兩位渴望參選的黨內中生代立委必須獲得主席的「偏心」或「關愛的眼神」，才能獲得參選的機會呢？

他向聯合報記者補充表示，他是在談一個原則的問題：黨內民主價值如此重要，當初為何要授權讓黨主席對雙北參選人作最後決定？

游盈隆認為，台北市長部分，民進黨要不要再度禮讓柯文哲，或許有戰略上的考量等因素，但新北市部分，四年前，游錫堃僅以兩萬五千多票敗給現任市長朱立倫，二○一六年立委選舉，民進黨更一口氣拿下九席立委，國民黨只剩兩席，新北市對民進黨而言怎會是「艱困選區」，只能由黨中央徵召？

他質疑，民進黨傳統的黨內民主機制到哪裡去了？民進黨優良的黨內民主價值和制度到哪裡去了？「黨主席若徇私偏心決定黨的提名人選，恰當嗎？」