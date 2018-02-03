竹縣長藍營人選 吳敦義：全民調初選

2018-02-03 19:26 中央社 新竹市3日電



2018選戰，中國國民黨新竹縣長的人選還未定案，國民黨主席吳敦義今天受訪表示，後續將規劃以全民調方式進行初選，提出最合適人選。

國民黨新竹市黨部今天在光復中學體育館舉辦「2018年基層小組長聯合授證典禮」，包括各級黨務幹部、黨代表、小組長與婦女幹部約600人到場參加，場面熱鬧。

2018縣市長選舉將於年底舉行，國民黨在新竹市已確定由前市長許明財出線，但新竹縣人選仍未確定，目前已有國民黨立委林為洲、副縣長楊文科宣布參選，新竹縣副議長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢雖還未宣布參選，但有不少黨員支持，是外傳人選之一。

吳敦義受訪時表示，有那麼多黨內同志願意代表國民黨出來參選，他感到高興，但必須公平、公正、公開，將由新竹縣黨部進行初步準備工作，後續會採全民調初選方式進行，提出最合適人選。

吳敦義致詞表示，新竹市已透過全民調方式確定提名人選，他勉勵許明財要更勤走基層，爭取民眾認同，國民黨也要團結一心，2018國民黨要從新竹市出發，才有機會爭取2020重返執政的機會。

國民黨新竹市黨部主委呂學樟致詞說，黨內的小組長在各里最貼近基層，是聯繫黨員、服務黨員與鄉親互動最多、也最辛苦的志工幹部，國民黨目前面臨空前困境，所以要更重視基層，爭取民心，「唯有團結才能重返執政」。

授證典禮上，吳敦義也和許明財、呂學樟一同持球棒揮擊，象徵打擊不當政策，最後吳敦義再與現場民眾大合唱，一起高呼「國民黨加油」口號。