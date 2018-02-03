拚高雄市長 陳宜民：民進黨不會是高雄唯一的解答

2018-02-03 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



表態競選高雄市長的國民黨籍不分區立委陳宜民，今午在旗山區大溝頂舉辦第2場政見發表會，他表示，這次參選不是要打敗任何人，而是要找回高雄的生活態度及生命價值，給大家一個不用離鄉背井的「答案」。

繼在高雄左營區表態參選後，陳宜民第2場政見發表會選在旗山區大溝頂舉行。當地年代久遠的太平商場被高市府以防礙排水計畫拆除，引發激烈反彈，事發時陳宜民數度出面關切，昨天他重返現地，訴求「居住正義」，出席聆聽的住民雖不到百人，但回響熱烈。

陳宜民說，他是高雄人，這次決定參選，是認為自己有責任找回高雄的生活態度及生命價值的信念。不是為爭權奪利，像民進黨一般「刀刀見骨」，而是要給這一代及下一代一個不用離鄉背井的答案，「民進黨不會是高雄唯一的解答」。

陳宜民提出3大政見訴求，第一，解決旗山偏鄉醫療不足問題，另因應長照問題，希將居家喘息服務時數從每月8小時增加到每周8小時，未來並訓練更多家庭照服員投入長照，讓家有失智、失能者的家庭能真正獲得喘息。

其次，少子化已是國安問題，反觀高雄生育補助政策做得沒其他縣市好，他已在立院提案，義務教育應延伸到3歲，讓學費下降，家庭負擔得起，「中央若不做，就從高雄做起」。