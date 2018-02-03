蕭淑麗角逐市長 資深議員吳上明有意更上層樓

2018-02-03 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市議長蕭淑麗2日宣布退出國民黨，以無黨身分參選嘉義市長，蕭若確定轉換跑道，也牽動議長寶座的「角力」。有8屆資歷的無黨籍議員吳上明有意願爭取議長，現任副議長郭明賓、無黨籍議員莊豐安等人呼聲也高。也有議員透露，應該還會有重量級選將投入戰局，選情變數仍多。

吳上明坦承有意願更上一層樓，吳現年71歲，有8屆議員資歷，議事經驗豐富，屬議會裡「老大哥級」人物，問政風格溫和理性，為人處世評價不錯。吳說，他有無私無我胸襟，也善於協調，盼能獲得議員支持。

除了吳上明角逐下屆議長的意願高，現任副議長郭明賓、無黨議員莊豐安等，除尋求連任，也被認為有機會問鼎議長，實力不錯。

蕭家班從許家班執政期間即雄踞嘉義市議長寶座，長期掌握議會政治生態。對於正副議長選舉，許多人認為，現在還言之過早，畢竟要先經歷議員選戰後，才能看出政黨、派系消長態勢。但距離11月24日投票，剩下8個月時間，不少有意更上一層樓的議員，早已開始運作布局。