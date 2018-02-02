又見老人政治…縣市長選戰 流行復古風？

2018-02-02 23:51 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 李光儀



呂秀蓮等老將擬重披戰袍，內部發出「世代交替」的質疑聲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 網路世代興起，政壇吹起「青春風暴」，網紅、俊男美女、年輕世代爭相出頭。不過今年縣市長選舉，藍綠提名卻似乎反其道而行，不但有諸多老將爭取披掛上陣，更不乏卸任者有回鍋重選者。也因此，藍綠內部都發出「世代交替」的質疑聲。

民進黨的老人政治，雙北是代表。被點名或者有意參選的，蘇貞昌、游錫堃和呂秀蓮都已經超過六十歲，陳景峻也算是半個老將回鍋。對民進黨而言，會有這種情況，不外乎是人才斷層，以及戰略尚未確定，加上兩個都是艱難選區，所以只好讓老將再出來撐場面。

當然，這其中還是有些派系操作問題。如與蔡英文一向不和的蘇系，蘇貞昌又被拱到檯面上，難免讓雙方人馬有所猜忌。一個懷疑對方扯後腿，一個覺得對方吃豆腐。但這樣的派系算計和國民黨面臨的處理來比，就顯得微不足道了。

國民黨如今的選戰操盤手，是黨政歷練極為豐富的吳敦義。不過到目前為止，國民黨提名的人選只能用「乏善可陳」四個字形容。從蔣萬安、黃敏惠甚至江啟臣的例子來看，吳敦義並非沒有自己的意志，但顯然為了維持所謂「公平的遊戲規則」，吳敦義並不敢貫徹自己的意志。

加上去年主席選戰，人頭黨員問題浮上檯面，國民黨決定以「全民調」處理提名。既是全民調，等於豁免了協調；沒有協調，也就不用得罪任何一方，不料基隆的初選民調發生烏龍，等於讓這套機制的公平性全盤瓦解。而且初選既然已經啟動，也回不去「黨內協調」了。

國民黨的困境，還有「內憂」。主席選戰後，黨內有股冷眼見吳敦義陷困局、好取其而代之的力量動作頻頻。近來鬧得最凶的新北市、澎湖縣和嘉義市的提名，都有此「內憂」的影子。民調問題讓有心人士找到破口，也讓操盤的黨中央難以招架。

對民進黨而言，年底選戰主要是「防守」，一切求穩。民進黨不管怎麼爭，都是勝選為考量；國民黨則是有人在內部扯後腿，有人只看到二○二○。年底縣市長選舉，雖說未必已分勝敗，但國民黨確實是在自耗戰力。