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綠新北拱蘇 陳景峻：王爺媽祖出巡 這黨在進步嗎

2018-02-02 23:42聯合報 記者楊正海丘采薇／連線報導

欲參選新北市長的台北市副市長陳景峻質疑民進黨，「要王爺、媽祖出巡，這個黨會給社會...
欲參選新北市長的台北市副市長陳景峻質疑民進黨，「要王爺、媽祖出巡，這個黨會給社會感覺在進步嗎？難道是要眾神護台灣？」記者曾吉松／攝影
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退黨參選嘉義市長的國民黨籍嘉義市議長蕭淑麗，理由之一是國民黨說世代交替，卻沒有培養新生代的胸襟；欲參選新北市長的台北市副市長陳景峻昨也質疑民進黨，世代交替是不是黨中央的主軸？如果不是，「這個黨會給社會感覺在進步嗎？」

有意爭取黨內徵召參選新北市長的陳景峻，昨被問及新北市長選舉時說，前台北縣長蘇貞昌能力很好，但如果黨中央要培養中生代、新生代，就不應該完全考量選舉輸贏，而是該一棒接一棒，要世代交替，「要王爺、媽祖出巡，這個黨會給社會感覺在進步嗎？難道是要眾神護台灣？」

陳景峻另接受廣播專訪時也強調，成功不必在我，但政黨應引領風騷，創造價值，一代傳一代。只要被提名，每個人就是天王，當初蔡英文選新北市長，也不是很有名氣，卻衝破一百萬票，所以不要有天王迷思。

陳景峻說，綠營在新北市有基礎，因此他提雙城策略，用柯文哲綁住年輕選票，要有此大的戰略，才有辦法。如果有人被徵召選新北市長，他會退選幫忙抬轎。

陳也不忘向黨主席蔡英文喊話，「如果主席不嫌棄，不要只照顧學生，忠貞從政黨員也要關懷一下」。此話顯然是針對競爭對手、新北市立委吳秉叡。蔡英文前天邀請吳在內的蘇系立委餐會，會中對曾是她學生的吳秉叡說，「偏心也偏向自己的學生」。

陳景峻昨也提到前副總統呂秀蓮，表示他認為呂要選台北市長是講氣話，因為呂二個月前就表態，等著要和蔡英文總統溝通，一直沒得到回應，才透過此大動作，希望能對話，呂未必會參選。

不過，呂秀蓮昨特別錄製一段影片放在臉書上，說明她參選原因。自曝審慎思考好幾個月，遠在姚文智宣布參選前，她就已透過正式管道向蔡英文報告，蔡一直沒有回應；她一直耐心、安靜地等待與蔡英文交換意見；她確實認真地評估參選。

對於呂、姚成為爭取提名的競爭對手，呂秀蓮隔空稱讚姚，不但長相好也溫文有禮，她非常喜歡這位年輕人，不過如果要做黨內民調，希望給她兩個月的時間，因為姚文智宣布參選已經不只兩個月。

姚文智表示，會找時間與呂秀蓮聯絡，談談台北市政，現在情勢不同，民進黨是執政黨，本來就應該推出自己的台北市長參選人，黨中央沒必要再禮讓柯文哲。

陳景峻呂秀蓮姚文智蘇貞昌吳秉叡
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