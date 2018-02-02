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新聞內幕／蕭淑麗孤注一擲 議長不保沒退路？

2018-02-02 23:28聯合報 本報記者王慧瑛唐秀麗

國民黨嘉義市議長蕭淑麗（中）昨天宣布退黨參選嘉義市長，副議長郭明賓（左二）強調事...
國民黨嘉義市議長蕭淑麗（中）昨天宣布退黨參選嘉義市長，副議長郭明賓（左二）強調事先不知情。記者姜宜菁／攝影
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蕭淑麗為何走「退黨參選」這步棋？因為兩件事，讓她覺得「沒有退路」。

首先，地方盛傳，蕭淑麗當選議長後「不聽話」，與蕭家班精神領袖蕭登獅、蕭登標兄弟漸行漸遠，下屆連議長都可能不保；其次，蕭淑麗接獲可靠消息，黨中央屬意黃敏惠參選。

五十一歲的蕭淑麗，三年前曾含淚退選禮讓主播陳以真選市長，但藍營分裂，讓涂醒哲勝選，蕭不氣餒，長期基層深耕，卻得不到中央關懷眼神，此次，她只有參選到底，才能不再失信於民。

蕭登獅說，蕭淑麗要退出國民黨，以無黨參選到底，是她自己決定，「有事先找人跟我說，但我不問政治事，要看她表現」。

蕭淑麗強調，「退黨參選」是團隊的決定，外界總有一些莫名其妙的話，「獅兄」不會干涉議會事務，也要她要自己成長，他們常一起聚會互動良好。

五十九歲的黃敏惠，是國民黨內的中生代，她曾說過與蕭家沒有深仇大恨，宣布參選是要找回嘉義市民的光榮與驕傲，前市長張博雅也曾回鍋市長成功，市民要的是不分黨派藍綠，清廉、勤政愛民的好市長。

藍營分裂，爭取連任的涂醒哲暗爽，國民黨議員感嘆黨中央不懂協調，也不傾聽基層聲音，致親痛仇快。

連任八屆的無黨籍資深議員吳上明，昨陪蕭淑麗開記者會，吳上明曾任台灣省進出口商業同業公會聯合會理事長等要職，會後也向本報證實，他將角逐議長，且蕭家班大老及跨黨派朋友都同意支持他。

國民黨涂醒哲黃敏惠蕭淑麗
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