藍：若能贏選戰 年紀不是問題

2018-02-03 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北報導



國民黨提名被認為未世代交替，也質疑黨主席吳敦義沒有用力協調人選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨縣市長提名狀況百出，不少縣市苦無戰將，能順利整合的又多是老將回鍋，近日基隆市、澎湖縣、嘉義市提名還接連出包，讓外界質疑整合無力。

黨務人士表示，提名狀況接連發生，根本的原因還是黨沒有資源，檯面下無法有效擺平各界爭執，檯面上無法凝聚參選者向心力。

黨務人士分析，在這樣的資源結構下，澎湖縣與嘉義市因為對手弱，被視為大有可為選區，造成群雄並起現象，民進黨的高雄與台南市長提名何嘗不是爭成一片。

只不過基隆市初選民調爭議後，包含澎湖縣暫緩提名，昨天嘉義市議長蕭淑麗宣布脫黨參選，理由都是不相信黨內整合民調。

黨務人士表示，基隆市長初選民調爭議，讓黨賴以整合全國縣市長提名的「全民調」運作公正性遭到挑戰，讓民調較弱者有借題發揮空間，這也是黨中央為何希望基隆市民調爭議能盡快落幕的根本原因。

對外界質疑黨最後提名人選不是年紀過大，就是回鍋再選。組發會主委李哲華表示，黨在初選過程，對誰出線並沒有既定想法，一切以能贏為最大依歸，如果被提名者有實力獲得民眾認同，年紀還會是問題嗎？

黨務人士則直言，國民黨當然希望年底選戰能有一些青壯派可順勢接班，這也是縣市議員初選要點納入青年與新人鼓勵條款的原因；如今發展或許始料未及，不代表黨停滯不前。

外界質疑吳敦義沒有用力協調，黨務人士說，黨當然有想像的策略布局，但初選提名有套公正機制，吳不會違背；至於整合協調，也是由地方而中央，吳是最後一關，很多事在前端就發生，黨也只能盡力協調。