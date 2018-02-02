對上黃敏惠！蕭淑麗退黨參選 嘉市藍軍恐分裂

國民黨嘉義市議長蕭淑麗（右一）昨宣布退黨參選市長，前市長黃敏惠（左二）日前也表態回鍋參選，民進黨現任市長涂醒哲（右二）不予置評。圖為三人一起參加今年元旦升旗。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 嘉義市長選舉國民黨初選之爭，昨出現重大變化，議長蕭淑麗突然宣布退黨，要以無黨籍的身分參選市長，「不計成敗、背水一戰」，對國民黨嘉義市選情造成重大衝擊。

基層憂心蕭淑麗若執意退黨參選，勢必造成分裂，蕭與上周六宣布「回鍋」參選的前市長黃敏惠兩強相爭，漁翁得利的是爭取連任的民進黨現任市長涂醒哲。黃敏惠則對蕭退黨感到意外，表示只能尊重。

蕭：不參加下周一協調會

面對市長選舉黨內可能分裂危機，國民黨正努力試圖滅火挽回，通知參與初選的蕭、黃及李允傑下周一協調，市黨部主委蔡明顯幾度打電話給蕭，無法連繫上本人，傳Line已讀不回，但蕭淑麗晚間告訴記者，不會參加協調，已鐵了心以無黨身分參選到底，態度不會軟化、轉彎。

蕭淑麗昨天主持議會對市府提預算覆議案的態度說明會後，隨即表示「我個人有事情要宣布，請記者留步」。

蕭淑麗表示，上個月初她掛參選看板時，有民調公司公布她和黃敏惠、涂醒哲的民調。上周六市黨部辦小組長授證，黃敏惠在台上宣布參選，現場宛如個人造勢活動，支持者為她抱不平。

加上三年前，她曾吃過民調的虧，最終退選，失信於支持者；這次基隆市初選又發生民調烏龍事件，諸多「巧合」，讓她不想再讓歷史重演，「下定決心脫黨參選，絕不退讓，直接訴諸民意」。

世代交替？「淪為口號」

蕭淑麗還強調，國民黨口口聲聲說世代交替，卻淪為口號，沒有培養新生代胸襟，嘉義市需要一位新市長，才能有新思維、新作為，帶給城市進步的新力量。宣布退黨參選，未事先告知黨部，絕對沒有利益交換。

蕭淑麗這項宣布，在場的國民黨議員都相當錯愕，無黨籍的議員吳上明、張榮藏等表態支持蕭的決定。

組發會主委李哲華說，黨在一月廿五日發通知給表態參選的黃敏惠、蕭淑麗、李允傑三人，將舉行中央提名協調小組會議，但蕭表示要帶團出國廿九日返台，黨中央允配合她的時間，沒想到蕭突宣布參選。

李哲華說，希望蕭能冷靜思考，先就黨內提名機制先協調溝通，還沒有談要用什麼機制產生，直接這樣宣布，「對黨、對她都不好，黨員和支持者也會很傷心」，協商大門還是敞開，別造成親痛仇快局面。