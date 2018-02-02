盧秀燕、江啟臣拚選中市長 胡志強趕場站台

要爭取提名台中市長的立委盧秀燕（左）邀前台中市長胡志強（右）出馬相挺曬感情，盧找出胡第一次競選台中市長時扮演岳飛的照片，她當「岳母」。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

國民黨台中市長初選打得火熱，參選的江啟臣和盧秀燕昨都請出前市長胡志強站台，胡稱盧秀燕是「市政好駕駛」，也拉起江啟臣的手高喊「台中將啟程」，初選熱度拉高。

這是胡志強首度在藍營市長初選站台，江啟臣邀約在先，胡停留近1小時，盧秀燕邀請得晚，卻搶得老胡的首度亮相，兩人都想要營造「接棒」氣氛；藍營預計在農曆年前宣布提名人選。

胡志強昨上午9點半出現在盧秀燕服務處；他說，江啟臣前幾天邀站台，為何盧秀燕沒邀他？又說首次參選市長時，盧秀燕扮演「岳母」，在他背上刺「精忠報國」，笑稱「媽媽要我來，不能不來」。

盧秀燕說，她與市長是兄妹之情，目前黨內初選，原本想等正式提名再邀請，得知江請胡站台後，希望胡不要偏心，「兄妹出來曬曬交情」；盧現場準備市政建設看板，強調是她與胡志強共同爭取的。

胡志強說，市長就像司機，市府團隊是巴士，市民都是乘客，台中市當初喊超高趕北、文化、經濟、國際城，「我想秀燕開車開得不錯」。

國民黨立委江啟臣昨請出前市長胡志強站台，江啟臣一看到胡志強，就撲上前大大擁抱。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

胡志強隨後出席江啟臣舉辦的大台中市政願景發表會，江啟臣有備而來，請來前內政部長李鴻源、前交通部長葉匡時，立委顏寬恒、馬文君、林為洲、許毓仁與前立委楊瓊瓔站台。

江啟臣頭戴耳麥入場，搭配精緻簡報，宛如科技產品發表會；他緊緊擁抱胡志強，強調「胡市長是我的大學長」，從政大外交系、美國南卡大學到新聞局，他也對胡喊話「在市政府，我會是你的學弟」。

「只要他能當選，要我做什麼都好！」胡志強許諾，他當市長會做夢，「我是做夢人，江啟臣是完夢人」，胡高喊「台中躍起將起程」。