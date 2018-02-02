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吳秉叡獲總統加油 勸陳景峻不要失望

2018-02-02 18:50中央社 台北2日電

表態參選新北市長的民進黨立委吳秉叡（中）今天說，總統蔡英文對他加油，但不代表總統...
表態參選新北市長的民進黨立委吳秉叡（中）今天說，總統蔡英文對他加油，但不代表總統不能對其他人加油，台北市副市長陳景峻不要失望。 中央社
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表態參選新北市長的民進黨立委吳秉叡今天說，總統蔡英文對他加油，但不代表總統不能對其他人加油，台北市副市長陳景峻不要失望，有機會遇到總統，「總統也會為你加油」。

總統蔡英文昨天與立委便當會，據轉述，蔡總統要立委吳秉叡勤跑新北基層、衝高民調；蔡總統也對曾是她學生的吳秉叡說，「偏心也偏向自己的學生」。

另一位有意參選新北市長的陳景峻今天出席台北燈節小提燈亮相記者會後受訪表示，老師照顧學生是應該的，但主席照顧自己的黨員也是應該的，盼能與蔡總統當面聊一聊，有些想法，想與蔡總統溝通。

吳秉叡下午受訪時表示，每一個人都可以有自己的意見，但如何覺得自己是最適當的市長參選人，應該跟新北市民報告，勤走基層把理念傳達給市民，看市民支不支持。

媒體追問，是指陳景峻基層走得比較少嗎？吳秉叡說，沒有這樣的意思，意思是大家應該訴求的對象是市民，至於總統與立委聊天的時候特別對他加油，感激在心，但不代表總統不能夠對別人加油，所以陳景峻不要失望。

對於黨內有人希望前行政院長蘇貞昌回鍋選新北，吳秉叡說，民進黨是一個民主政黨，每一個人都可以有自己的意見，但是黨有黨的制度與既有的程序，只要循著新北市徵召的程序，自然就會產生最適當的候選人，他對這一點很有信心。

媒體問到，國民黨新北市長熱門人選之一、新北市副市長侯友宜在高雄左營有參選議員者與他一起掛看板，吳秉叡說，新北市已經有很多議員與立委和他一起合掛看板、合照，對他來說是一種榮耀、代表有肯定，可是目前新北市國民黨議員好像還沒有人與侯友宜一起合掛看板。

此外，民進黨內傳出前行政院長蘇貞昌回鍋選新北市，陳景峻今天受訪表示，蘇貞昌能力很好，但要看世代交替是不是目前黨中央的主軸，如果黨中央未來要培養中生代、新生代，應該不是完全以選舉的輸贏做考量，而是一棒接一棒，如果要「王爺」、「媽祖」出巡，這個黨會給社會感覺是在進步嗎？應該慎重考慮。

蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧說，這個問題很難回答，蘇貞昌在新北市是因為過去台北縣長任內的政績讓人懷念與喜歡，現在有勸進的聲音，不過這段時間蘇貞昌如何拉拔中生代，大家有目共睹，希望蘇貞昌拉拔中生代的心願能夠實現。

她說，愛怎麼講就怎麼講，「請看我們做的，蘇貞昌也希望多留一點舞台給吳秉叡，希望各界把目光回到吳秉叡身上」。（編輯:溫貴香）

吳秉叡蘇貞昌
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