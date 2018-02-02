【重磅快評】「全民調」！你的名字叫東施效顰

2018-02-02 17:05 聯合報 主筆室



國民黨基隆市長黨內初選民調，日前出現數字誤植。圖／報系資料照 分享 facebook

嘉義市議會議長蕭淑麗宣布脫黨，將以無黨籍身分參選嘉義市長到底。國民黨的年底選戰，在吳敦義的「全民調」政策下，已經面臨分崩離析的窘態。如果放任這種情勢發展下去，國民黨將遭到一次徹底的擊倒，再也無法翻身！

「全民調」的另一個名字就叫做「東施效顰」，國民黨看見民進黨曾以「全民調」引領風騷，也學著捧心皺眉，搞起了全民調。但橘逾淮為枳，國民黨的民調素行不良，全民調不只不能定紛止爭，反而成了自我裂解的根源。

國民黨的支持者莫不記得，二千年的那次總統大選，馬英九以台北市長身分在選前之夜宣稱，連戰的支持度已超越扁、宋，要大家義無反顧地投給連戰。但第二天一開票，連戰的得票依舊慘不忍睹，但宋楚瑜亦在這一刻意製作的假民調之下，被分走了關鍵票源，亦無緣問鼎大位！

2015年面臨總統大選提名，國民黨內怯戰氣氛瀰漫，洪秀柱一馬當先，國民黨搞了一個「防磚」民調，以30%為門檻，結果她竟以46%的支持率破磚而出，當時彷彿讓人士氣大振，提名後不到兩個月後，她的民調如洩了氣的皮球，只在15%、16%附近擺盪，事後回看，完全是玩笑一場！

拚選舉採取「全民調」就像養孩子還要看教科書，彷彿言之成理，卻沒搞懂其間的奧妙！群眾心理千變萬化，只抓一時一地的民調，以為就此大勢底定，完全是外行；就像孩子的脾氣晴雨不定，如果父母都無法參透，難道還乞靈於教科書能給你永恆無誤的指針？

從基隆這次初選可見，民調顯然有上下其手的鑿痕，宋瑋莉逆轉勝卻又推拖不就，選民難道嗅不出其間的怪異？周錫瑋馬上吶喊：「教我怎能相信民調？」這可不是一句俏皮話，這是他心中最深的恐懼！這次蕭淑麗決定脫黨，就以她三年前敗在民調，此刻又眼前基隆鬧出烏龍，讓她再也無法相信民調做為理由！

選將心中的疑慮是，「全民調」不過是假民主、真操弄的代名詞，民調起碼在台灣的政治市場上，就是一個十足負面的名詞，不妨真去做一個民調叫做：「你是否相信民調？」恐怕高達90%的受訪者都將給你毫不遲疑的ＮＯ的回答，那麼，想要重返執政的國民黨，為什麼卻把命運寄託在「全民調」？

吳敦義不妨回頭看看「效顰」的源頭，那位西施民進黨還在用「全民調」嗎？蔡英文前一波提名了執政縣市，涂醒哲就是嘉義市長，他跟彰化魏明谷、澎湖陳光復以及基隆林右昌都是號稱可能被翻盤的縣市，但蔡英文有用「全民調」另提他人嗎？現在，她正在想盡辦法請出她的死對頭蘇貞昌出來選新北市長。這一些動作，都以相對獨裁的「徵召」為名，而不是自往臉上貼金的「民主」民調。

政黨的本質之一就是：這應是一群選舉「專家」的聚合。不要再老拿愚蠢的「全民調」當藉口，把專家該做的事情，交給其實懂得太有限的群眾去決定。吳敦義需要的是「魄力」，不是軟弱的民主號召，軟弱的領導者，國民黨從來不缺！