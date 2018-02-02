台北花市交通不便？丁守中：可用社區小巴接駁

2018-02-02 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨擬台北市長參選人、前立委丁守中上午走訪內湖台北花市。圖／丁守中競選台北市長辦公室提供 分享 facebook

國民黨擬台北市長參選人、前立委丁守中上午走訪內湖台北花市，因花市附近無捷運，最近的公車站又遠在舊宗路上，交通不便，丁守中認為他所提出的社區小巴政策，增加接駁班次可以改善，且小巴機動性高，又不占車道，可解決花市無公車站的問題。

上午參訪時，有花市攤商向丁守中反映，花市以民善街隔為A、B兩館，但斑馬線卻在路口兩頭，許多民眾與攤商為了貪圖方便，經常直接橫越馬路，增加危險。希望透過增設斑馬線的方式，讓攤商與民眾更為便利，且更加安全。

此外，花市附近無捷運，最近的公車站又遠在舊宗路上，民眾採買完花卉之後，經常要拎著大包小包走去舊宗路搭公車，非常不方便。丁守中認為，要進一步促進花市發展，交通問題是首要重點，便利的大眾運輸系統才能增加民眾到達採購的意願。

丁守中上午在台北市園藝花卉職業工會理事長魏隆乾等人的陪同下，走訪位於內湖的台北花市。丁守中台北市長競選辦公室指出，台北花市當初遷移時，丁守中擔任立法院經濟委員會召集委員，協助選址於內湖，並向中央政府爭取補助50%的遷建建設經費。

另外，現今台北花市現代化的批發售價系統、採光明亮的玻璃帷幕造型，也是因丁守中當時透過國會外交考察了荷蘭Aalsmeer花卉拍賣批發市場後，回台要求台北花市也應比照國際先進都市建設辦理。