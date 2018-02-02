立委選區重劃 陳其邁提案計算公式入法

2018-02-02 15:10 中央社 台北2日電



民進黨立委陳其邁19日在中央黨部登記參選高雄市長黨內初選，登記前向媒體揮手致意。 中央社 分享 facebook

中選會討論立委選區重劃，民進黨立委陳其邁今天說，已提出選罷法修法，將選區重劃計算公式入法；民進黨立委李俊俋、莊瑞雄認為，只以人口數計算不盡公平，立委恐往六都集中。

中選會昨天討論立委選區重劃，建議採第7屆立委計算方式，依此，台南市及新竹縣可各增加1席，高雄市及屏東縣各減少1席，其餘不變。不過，這項建議案最後仍得送立法院同意。

陳其邁上午在立法院受訪表示，選區的劃分應藉由公職人員選舉罷免法（簡稱選罷法）修法，把公式入法，明訂選區的劃分，對於人口增加的縣市將來比較符合憲法規定的精神。

他說，立委名額分配方式，應以法律明定，日前他在立法院內政委員會質詢時，中選會主委陳英鈐同意應以法律明定，中選會也應在修法完成後，再依法計算席次分配。

陳其邁表示，上會期已提出選罷法修正草案，將選區重劃計算公式入法，並採用第四屆計算方式，也就是漢彌頓法；無論是以比例代表性偏差檢定，還是以Loosemore-Hanby係數檢測，第四屆的值都較第七屆小。

他說，立委名額分配方式攸關人民選舉權是否平等，也關係立法院如何組成，應以法律明定；中選會的首要任務，應提出修法建議，再依法提出選舉區變更案。

民進黨立委李俊俋今天向中央社記者說，這件事的困難點在於憲法將113席立委席次訂死，中選會是怎麼算出來的，包括公式，真的只有人數做為依據嗎？以後會越來越集中都會，這樣代表性到底夠不夠？這都是問題；中選會必須到立法院報告、說明清楚，屆時再充分討論。

民進黨立委莊瑞雄向中央社記者說，標準當然要檢討，要增加或減少席次的縣市都認為「票票不等值」，光用人口數來算本來就不公平，像台北市12個行政區選出8席立委，若屏東減少1席立委後，等於他的選區就有25個鄉鎮，從台灣海峽、巴士海峽到太平洋公平嗎？

莊瑞雄說，應從經濟因素、城鄉均衡發展來看，若台北市、桃園市人口再增加，變成立委都往六都移動，這很奇怪。雖然選罷法規定選區10年要檢討一次，但根本沒檢討、也沒提出配套，「中選會官員只是看著法條，在辦公室吹冷氣弄出來的方案」，屆時仍要決戰立法院。