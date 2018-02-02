蕭淑麗宣布脫黨參選 黨內同志感到意外

2018-02-02 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



國民黨籍嘉義市長蕭淑麗（右二）今天宣布退黨，嘉義市議會國民黨書記長張秀華（左一）相當詫異。記者姜宜菁／攝影 分享 facebook

國民黨籍嘉義市長蕭淑麗今天宣布退黨，國民黨籍市議員們詫異和扼腕，皆表示「尊重她的意見」，一直擔憂的分裂還是上演，因蕭淑麗和前嘉義市長黃敏惠同為國民黨，屆時選舉勢必會瓜分選票，翻轉綠地的機率大幅降低，讓代表民進黨籍競選連任的嘉義市長涂醒哲有可能漁翁得利。

蕭淑麗今天在議會結束後與藍綠黨員共同開記者會說明議會對於市府覆議案的態度，並與議員們拍合照高喊「嘉義市議會讚！嘉義市府加油！」蕭隨即說「媒體朋友們請留步，我有個人事情要說」。

嘉義市議會國民黨書記長張秀華看到新聞跑馬燈才知道蕭淑麗將脫黨參選，立刻致電給蕭淑麗；「太過衝動」，張秀華認為，蕭應該繼續留在黨內，等待全民調結果後再作定奪，但知道蕭因為3年前在民調吃虧和基隆此次民調烏龍事件，讓她對於黨產生不信任，「可惜啊！」這幾天會她與蕭保持連繫，也希望黨中央拿出誠意和積極的態度，不要上演黨分裂的局面。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯得知消息後，積極與蕭淑麗聯繫，蔡明顯強調，站在主委立場，不希望黨員脫黨。

國民黨籍市議員傅大偉和鄭光宏不樂見蕭淑麗脫黨參選，他們指出，兩人皆為國民黨，票源一定有重疊，如果其中一方脫黨，票源流失，翻轉嘉義的機會就減少，唯有團結才有贏的機會。