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蔡英文宴蘇系立委 「偏心說」成焦點

2018-02-02 00:00聯合報 本報記者／連線報導

蔡英文總統昨邀吳秉叡等多位蘇系立委在總統官邸餐敘，餐後陳賴素美（左起）、吳秉叡、...
蔡英文總統昨邀吳秉叡等多位蘇系立委在總統官邸餐敘，餐後陳賴素美（左起）、吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧等四人步出官邸。 中央社
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蔡英文總統昨天與蘇系立委餐敘，會中並未提及行政院前院長蘇貞昌參選新北市，反是蔡總統前晚對立委姚文智拋出的「偏心說」成焦點，爭取新北市提名的立委吳秉叡說，總統要他勤跑基層，他曾是蔡總統的學生，總統對他說：「偏心也偏向自己的學生。」

吳秉叡會後說，讀政大法律系時，蔡英文是班導師；念法研所時也修過蔡英文的課。

民進黨前晚舉辦尾牙，蔡英文在致詞時，特地點名欲爭取台北市長提名的立委姚文智說，「我如果偏心，一定偏著你。」讓姚文智笑得合不攏嘴。姚文智表示，感謝總統提到他，但他比較希望是提名他，不只是提到他。

蔡英文總統昨與蘇系立委餐敘，除吳秉叡外，還有立委包括蘇貞昌女兒蘇巧慧、張宏陸、陳賴素美及呂孫綾，立法院副院長蔡其昌也被吳秉叡拉去作陪，其他與會者有民進黨秘書長洪耀福、選對會召集人林錫耀。

蘇巧慧表示，蔡總統一坐下來第一句話就是「來吧，新北現在怎麼樣？」整場餐敘就以新北市為基礎在談，各區域立委反映建設，主要聚焦在選情、支持度、地方建設來綜合交換意見。蘇巧慧強調，整場餐敘完全沒有提到「蘇貞昌」或「蘇院長」。

與會人士表示，會中，蔡總統主動提到前天對爭取台北市長提名的立委姚文智說：「我如果有偏心，一定偏著你」，吳秉叡立刻接話表示「我是總統的學生」，蔡總統馬上回應：「偏心也要偏向自己的學生。」

吳秉叡說，總統問他「新北跑完了沒有？」他報告一年來已跑新北二圈，辦超過一百五十場座談會；總統說新北很大，跑起來很辛苦，鼓勵他多跑基層，新年要更努力，把民調再往上拉高。

針對民進黨新北市長提名時程部分，吳秉叡說，有交換意見，有人認為說大概三月底、四月初，有人認為說四月底，基本上國民黨也是在三月會提名，民進黨跟國民黨不會差距太遠的時間。

吳秉叡姚文智蔡英文蘇巧慧蘇貞昌
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