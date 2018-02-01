呂秀蓮、姚文智籲民進黨：沒理由首都不提名

擬參加台北市長選舉的民進黨立委姚文智，將爭取提名的這些日子心聲，寫成春聯給蔡英文總統。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

年底台北市長選舉民進黨是否「禮讓」柯文哲？黨內始終有不同聲音；前副總統呂秀蓮昨表示，正審慎評估參選台北市長，她在兩個月前就已和蔡英文總統表態。如獲黨提名參選，她義不容辭。

呂秀蓮強調，全世界沒有一個執政黨一開始就說首都不推人選；如果她獲黨內初選提名參選，「會義不容辭」。至於同黨立委姚文智已宣布參選，呂秀蓮說，都是黨內的人，可以商量。

積極爭取民進黨提名的立委姚文智，呼應呂秀蓮的說法表示，柯文哲的理念、價值已與民進黨背道而馳，更何況如今民進黨全面執政，「沒有理由在首都不提名」。對於呂秀蓮表態，姚文智認為很好，可以一起切磋討論台北如何發展。

呂秀蓮昨天出席在台大校友會館舉辦的「少年人來開講」活動，答覆媒體詢問台北市長選舉看法時表示，關於台北市長選舉，她在兩個多月前就已和身兼黨主席的總統蔡英文表態過。

呂秀蓮說，主席要權衡各方面，而且有先後順序，有些縣市正在初選，也有一些紛爭，所以主席要花一點心思在那邊，台北市很重要，更應該慢慢處理，「我非常耐心等待，而且絕對尊重黨的體制。」

呂秀蓮表示，年底台北市長選舉，民進黨從基層到中央都認為這次一定要有自己候選人，因為已經執政了。媒體追問如果民進黨沒有推自己人，是否就會宣布參選？呂秀蓮說，她相信蔡總統的智慧。

立委姚文智昨在「立院揮毫福雙智 狗來運轉賀新春」活動中，寫下「呵呵呵」三個字，送給台北市長柯文哲叫陣。

姚文智說，柯文哲跟民進黨已經沒有辦法再合作，因為彼此價值、信念完全不一樣。民進黨沒有任何理由在首都不提名，全面執政的政黨沒提首都候選人是不可思議的事，目前的情勢和跟二○一四年情況完全不一樣。