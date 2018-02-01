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藍參選縣市議員「門票」55萬元 提名要點出爐新人哀號

2018-02-01 16:35聯合報 記者周志豪╱即時報導

備戰二○一八縣市議員選舉國民黨近日通過提名要點，明定六月卅日前完成全國提名。因黨財務困難，擬爭取提名參選人，除選務作業費由過去廿萬提高到卅萬，領表還要先繳五萬元，另還要繳廿萬保證金，讓新人哀嚎。

國民黨組發會主委李哲華表示，只有象徵參選決心的五萬元領表費是實繳，保證金可以本票支付，確認未違紀參選就會退還；作業費用於初選民調，使用者付費，若有剩餘也會退還。

國民黨中常會近日通過修正「縣市議員選舉候選人提名作業要點」，除因黨當前財務困難，增加參與初選費用外，新人與青年民調加權鼓勵條款也正式納入。

李哲華表示，擬參選人未曾參加過縣市議員以上選舉，非政二代，就可享民調加權百分之十，門檻限制未如民進黨排除曾參選村里長者。鼓勵青年條款則定，卅五歲以下青年參選，初選民調可加權百分之十五；卅六至四十歲青年參選可加權百分之十規定。

在黨務中立規範上，若黨務主管有意參選年底縣市議員，地方黨部主管須報上級單位核准，中央黨部主管需經黨秘書長同意；自領表日至提名日止，參選黨務人員須請假，若有負責選務還要先調離職務。

而自初選領表日起至提名止初選期間，議員擬參選人競選看板、文宣，不得使用黨中央一級單位以上正副主管、縣市黨部主委合照或簽名。

黨務中立規定將衝擊同樣有意參選台北市港湖區市議員的黨文傳會主委李明賢與黨副主席郝龍斌辦公室主任游淑慧。李與游受訪均表示，一切遵照黨部規則辦理。

此外，因地方縣市長與縣市議員同時改選，過去常有議員參選人「先攻市長，再拚議員」，把市長初選當議員選舉造勢場合，國民黨修正後議員提名要點明令禁止。

李哲華說，未來同一年度選舉黨員只能爭取黨一項提名，以今年為例，若黨內同志已領表表態參選市長，會要求簽切結書，放棄以任何形式爭取同年度其他選舉提名。李說，今年現任議員都已保障提名，若還朝秦暮楚，對其他有意參選人並不公平。

國民黨組發會主委李哲華表示，只有象徵參選決心的五萬元領表費是實繳，保證金可以本票...
國民黨組發會主委李哲華表示，只有象徵參選決心的五萬元領表費是實繳，保證金可以本票支付，確認未違紀參選就會退還；作業費用於初選民調，使用者付費，若有剩餘也會退還。 圖／聯合報系資料照片
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