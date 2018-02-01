郝龍斌爆料宋瑋莉退讓 宋打臉郝發聲明反駁

2018-02-01 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



國民黨基隆市長初選民調鬧烏龍後，目前到底如何收場？議長宋瑋莉、前移民署長謝立功僵持不下，國民黨副主席郝龍斌今天上午接受廣播節目專訪時爆料，「宋願意讓民調第二的謝立功出線」。宋瑋莉下午發出聲明打臉反駁，堅持必須還原事實讓真相大白，並將一切回歸黨內機制。

郝龍斌說，就他側面了解，宋瑋莉願意讓謝立功出線，主要原因是此次烏龍民調，基隆市黨部難辭其咎。他說，宋瑋莉非常能顧全大局。

宋瑋莉下午未接手機，4點20分發出聲明稿，她說，確實如郝副主席所說，瑋莉在初選民調結果出爐的第一時間，就已恭喜並表態支持謝教授，後續因民調公司數據誤植引發軒然大波，瑋莉深思後認為團結應該是最優先考量，殊料卻招致外界質疑民調公正性與「操作數據」等說法。

宋瑋莉表示，這對於國民黨與個人名譽都造成莫大傷害，瑋莉絕不能忍，國民黨與個人都不應該徒然背負這樣的質疑，因此堅持必須還原事實讓真相大白，並將一切回歸黨內機制。