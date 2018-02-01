呂秀蓮提行政區劃 北北基宜併成台北都

2018-02-01 16:28 中央社 台北1日電



前副總統呂秀蓮今天指出，現行行政區域規劃落伍了，建議「讓台灣成為六都和兩個特別行政區」，包括「將北北基宜整合成台北都」，以因應新世代永續發展，讓台灣脫胎換骨。

關於「讓台灣成為六都和兩個特別行政區」，呂秀蓮說，「北北基宜整合成台北都。桃竹苗在一起。台中，可以中彰投。雲嘉南就跟台南在一起。然後，高屏。也不要忘掉花東。所以合起來還是六大都。」

她進一步說，另外把所有海拔1000公尺以上的山地鄉都整併起來叫「高山特別行政區」，直接屬於行政院。也設立一個「離島特別行政區」，把金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼等納入，也直屬於中央。

呂秀蓮下午出席在台大校友會館舉辦的「少年人來開講」活動，她在談及行政區域規劃問題時，做了以上表示。

呂秀蓮認為，現行行政區域規劃落伍了，「我的看法提出來，大家思考一下，不贊成也沒關係」。

她認為，馬政府設了六都，但這是為六都而六都，以下都沒有講，因此很多縣市合併的問題到現在還沒處理好。比較遺憾的是，被劃做六都的很神氣，但周邊的整個都在萎縮。所以城鄉差距是變本加厲。像台中整個活起來，但周邊的南投、彰化、雲林都沒落了，城鄉差距太大不好。

呂秀蓮表示，「我是一個大膽的想法」，如果北北基宜大家整合成台北都，這樣全部都是台北都了，行政資源統籌再下放出來，不會通通放在台北市，台北市實在花太多錢。相對的，宜蘭好山好水，基隆觀海，重新整合，整個大台北都，土地增加，資源多元，有前瞻發展，這才是21世紀台灣重要的需要。

她說，「新北市可能覺得被吃掉了」，其實不會，而是雙北整合在一起，大家雨露均霑。