嘉縣不辦電視政見會 陳明文當蔡英文面質疑

2018-02-01 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨立委陳明文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨選舉對策委員會前天協調嘉義縣提名初選，在參選人嘉義縣議會議長張明達要求下，嘉義縣長黨內初選將不舉辦電視政見發表會，引發黨內議論。立委陳明文昨下午在民進黨中常會要求，初選的參選人必須要參加政見發表會，不然以後大選時，難道不用參加政見發表會陳述黨的核心價值嗎？

民進黨內規並未強制要求黨內初選一定要舉辦政見發表會，不過，陳明文發言獲得不少黨內人士的支持。陳明文說，請選對會研究看看，以後初選的參選人必須要參加政見發表會；不然，如果以後參選人贏了初選，面對真正大選，難道都不參加政見發表會嗎？政見發表會是要讓黨知道參選人能否陳述黨的核心價值。

兼任黨主席的蔡英文總統聽完後裁示，交由選對會研議。民進黨中常會昨天也通過選對會建議，將黨內初選協調作業時程延後一周到二月六日截止。

此外，選對會昨天也呈報二○一八年宜蘭縣長提名初選協調退選相關後續辦理作業，民進黨發言人吳思瑤會後轉述說，針對宜蘭縣長初選登記參選人陳歐珀、謝燦輝、江永和三位，謝、江兩人同時表示，為了團結宜蘭，顧全大局，對於宜蘭縣長提名人願意交由中央黨部全權處理，因此，昨天具體提出退出初選證明文件，宜蘭縣提名初選形同同額競選，後續民意調查作業將暫緩停辦。

針對宜蘭縣部分，吳思瑤說，今天通過的是謝、江兩人的退選聲明，確認後續民調不再辦理，後續相關作業期程，選對會會去協調。