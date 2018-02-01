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說好的6縣市卻缺1 國民黨延緩提名澎湖

2018-02-01 00:06聯合報 記者鄭媁、王寓中／台北報導

澎湖縣前縣長賴峰偉。 中央社
澎湖縣前縣長賴峰偉。 中央社
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國民黨中常會昨天通過縣市長選舉第二波提名，包括新竹市、宜蘭縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣等五縣市；原定要通過徵召澎湖縣前縣長賴峰偉回鍋參選，但昨天提名縣市卻未見澎湖縣，黨中央表示，考量整體布局而延緩，最快二月七日提名。

國民黨第二波提名名單昨天中午經提名審核小組討論，下午送中央常務委員會通過，包括黨內初選勝出的新竹市前市長許明財征戰新竹市，以及徵召台東縣議長饒慶鈴參選台東縣長、國民黨立委徐榛蔚參選花蓮縣長、羅東鎮長林姿妙參選宜蘭縣長、國民黨立委張麗善參選雲林縣長。

至於延緩提名的澎湖，國民黨組發會主委李哲華表示，提名審核小組中午開會，都認同徵召賴峰偉參選，因為澎湖縣長陳光復施政不得人民認同，國民黨在澎湖縣相當有機會勝選。

李哲華說，提名審核小組希望澎湖縣黨部因應縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五合一選舉，整體布局，增加勝選機會，因此延緩澎湖縣長提名；若整體布局順利，預計最快二月七日通過提名。

【記者楊濡嘉／高雄報導】國民黨高雄市長初選加溫，高雄市黨部主委韓國瑜昨到市場拜年、聽民意，強調三月七日一定表態是否參選，還有一位在美國任教的張姓教授也要參選，黨中央可能三月中、下旬訂出初選規則。

已宣布參選的國民黨立委陳宜民昨天表示，希望黨中央採全民調初選，讓參選人好好向選民訴求理念。

韓國瑜說，對高雄市長選舉，他三月七日左右態度會明朗，到時一定正式表態。

國民黨澎湖韓國瑜
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