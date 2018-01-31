「姚姚」將挑戰 柯P：不撕破臉 永留合作空間

民進黨立委姚文智要挑戰北市長柯文哲，曾任柯文哲2014年競選總幹事的姚立明將改任姚文智競選總幹事。網友稱這樣組合是「姚姚來了，殺很大」。

昔日戰友姚立明（右）要出任姚文智的競選總幹事，目前在歐洲訪問的北市長柯文哲（左）表示，不能當朋友，也不要當敵人，這是基本戰略。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

正在歐洲出訪的柯文哲表示，不能當朋友，也不要當敵人，這是基本戰略；隨著選戰進行，集團一定會變大，不要撕破臉，永遠留下日後還可合作的空間。至於他和姚立明的關係？柯文哲說，「還好啊，吃飯沒有問題」。

蔡英文總統昨晚出席民進黨尾牙時說，看到姚文智如果不提一下，一定說她偏心，但「我如果偏心，我一定是偏著你(指姚文智)。」話一說完，現場立刻響起一陣掌聲。

立委姚文智表示，姚立明也無法接受柯的作風離開柯陣營，有點像「內部政變」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

姚文智昨表示，有姚立明的加入，他有把握將國民黨參選人丁守中打成第3名；他本來就有決心參選到底，只是他處於爭取民進黨提名階段，還有一段時間要努力，他會和民進黨基層、高層溝通，也會與姚立明討論選舉布局，「看姚立明能不能明天就開始上班。」

對於政壇「姚姚配」，前立委丁守中酸說，請姚文智不要自嗨，既然說要參選到底，就要說到做到。 圖／擷取自丁守中臉書 分享 facebook

丁守中說，姚文智不要「自high」，既然說要參選到底，就要說到做到。民進黨已被柯文哲綁架，執政黨竟然在首都提不出市長候選人，市民都在看笑話，他真的希望包括姚文智在內的民進黨朋友，拿出骨氣參選。

行政院前發言人鄭麗文表示，姚立明加入姚文智陣營，代表柯文哲已眾叛親離，柯應該要好好檢討。姚立明當初力挺，淡化柯墨綠色彩，如今兩人決裂，重創柯文哲的形象；民進黨提名的人越強，對國民黨越有利。

民進黨台北市議員簡舒培說，柯文哲顯然已是眾叛親離，加上市政表現不理想，「姚姚配」確實會對柯形成壓力。

柯：我有拒絕被採訪的自由

對於「無國界記者組織」譴責柯市府封殺記者採訪權，柯文哲昨語氣強硬表示，記者也要遵守平衡報導和查證義務，如果不查證、不平衡，那就連專業都沒有；記者有採訪自由，被採訪者應該也有拒絕被採訪的自由。