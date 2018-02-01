中市長藍初選／江啟臣大老助陣 盧秀燕擘畫財政

國民黨台中市長擬參選人盧秀燕（左二），昨邀請立院財經立委費鴻泰（左一）、賴士葆（右二）與曾銘宗到台中為財政把脈。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

國民黨台中市長初選民調緊鑼密鼓，爭取提名的立委盧秀燕昨邀立院同僚提出台中財政四大願景：健全財政、降低負債、民生優先、輕稅簡政。另名參選人江啟臣有紅派大老張清堂等人助陣，揮毫寫春聯，他說：「老師有說，選市長要先通過寫書法！」

盧秀燕昨找來立院同僚費鴻泰、賴士葆、曾銘宗站台為她背書，同批台中市長林佳龍執政3年，舉債高達600多億元；立委賴士葆以「台中原住民」角度說，林佳龍上任後舉債增加、空汙嚴重；曾銘宗也表示林做了3年，每年預算1800億，還增加600億負債，去年天下雜誌「幸福城市」指標調查，台中淪落六都幸福度最低城市。

對藍委批評，台中市新聞局長卓冠廷解釋，台中正處於大建設階段，市府要把過去沒建設到的補回來，預算都花在刀口上，同時撙節支出，整體財務狀況穩健，市民每人負擔債務3.2萬元，僅高於桃園市1.03萬元，是六都第2名；台中已借款金額不若北高多，可舉債上限額度1486億元。 擬參選台中市長的立委江啟臣（右二），昨到海線揮毫寫春聯，副議長張清照（左二）、前議長張清堂（左三）同聲喊讚。 圖／張清照服務處提供 分享 facebook

中市副議長張清照在清水辦揮毫贈春聯活動，台中市長擬參選人江啟臣也到場揮毫，他請書法老師康文鳳指導，寫下「財來萬事喜臨門」幾個大字，江啟臣拿毛筆一氣呵成，一旁有民眾喊：「給我、給我，這是下屆台中市長寫的字，我要帶回去！」

張清堂是原中縣紅派大老，曾任台中縣、市議會的議長，目前由三弟張清照接棒擔任市議會副議長。兩人耕耘地方前後20餘年。江啟臣去年12月底參加海線慢跑就與張清堂同台，昨天再度合體。