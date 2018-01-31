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影／「柯P價值混亂」 姚立明改挺姚文智

2018-01-31 17:12聯合報 記者陳聖文╱即時報導

曾經擔任台北市長柯文哲競選總幹事的姚立明，今天表示將支持姚文智選市長。攝影／記者...
曾經擔任台北市長柯文哲競選總幹事的姚立明，今天表示將支持姚文智選市長。攝影／記者陳聖文
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民進黨立委姚文智在臉書宣布，國會觀察基金會董事長姚立明願意擔任他的競選總幹事，31號下午兩人一起現身，曾經擔任台北市長柯文哲競選總幹事的姚立明如今同志情不再，並且對柯文哲多所批評，他說柯文哲在兩岸問題上，沒有價值，一個沒有價值的政治人物，會隨自己利益需求而擺動，非常危險，這是他沒有辦法繼續支持柯P的理由。

柯文哲姚立明民進黨
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

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