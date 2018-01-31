影／「柯P價值混亂」 姚立明改挺姚文智

2018-01-31 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳聖文 ╱即時報導



曾經擔任台北市長柯文哲競選總幹事的姚立明，今天表示將支持姚文智選市長。攝影／記者陳聖文 分享 facebook

民進黨立委姚文智在臉書宣布，國會觀察基金會董事長姚立明願意擔任他的競選總幹事，31號下午兩人一起現身，曾經擔任台北市長柯文哲競選總幹事的姚立明如今同志情不再，並且對柯文哲多所批評，他說柯文哲在兩岸問題上，沒有價值，一個沒有價值的政治人物，會隨自己利益需求而擺動，非常危險，這是他沒有辦法繼續支持柯P的理由。