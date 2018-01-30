綠宜蘭初選只剩陳歐珀1人 提名還是有變數

2018-01-30 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨立委陳歐珀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨選對會昨天針對嘉義縣及宜蘭縣黨內初選進行協調，宜蘭縣三位參選人中的江永和和謝燦輝退出縣長提名初選，剩下唯一登記的立委陳歐珀，須經選對會及中執會通過才能獲得提名，中執會仍有權否決，陳歐珀是否被提名，還有變數。

民進黨發言人何孟樺轉述協調會議結果，會中三位參選人皆強調黨內初選和諧的重要性，參選人江永和與謝燦輝最後表示，為團結宜蘭、顧全大局，對宜蘭縣長提名人選願由中央黨部衡量全局全權處理。經會中協調後，江永和與謝燦輝退出宜蘭縣長提名初選，故電視政見發表會與民調將不再辦理。

據了解，宜蘭縣是初選區，在兩位參選人退出初選後，剩下陳歐珀，照理說可以篤定獲得提名，但因陳歐珀的民調數字不佳，因此，民進黨不排除利用到下次舉行中執會前另覓他人。

除了宜蘭縣外，嘉義縣部分，何孟樺轉述會議結果表示，會中張明達表示，對電視政見發表會沒有參加的意願，但同意黨內安排電子媒體用適當的方式讓翁章梁表達參選的理念、政見。兩位參選人也同意由雙方同意的民調公司中，由中央黨部抽出三家來作業。另會中雙方也達成初選不互相攻訐，維持黨內團結的共識，初選結束後，也將團結一致支持黨提名候選人。