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宋瑋莉不滿交換說 黨中央基隆協調喊停

2018-01-30 23:57聯合報 記者王寓中／台北報導

前天記者會前的密會結束，宋瑋莉和謝立功的臉色凝重，密會到底談什麼，留下許多想像空...
前天記者會前的密會結束，宋瑋莉和謝立功的臉色凝重，密會到底談什麼，留下許多想像空間。 圖／聯合報系資料照片
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布局年底縣市長選舉國民黨中常會今天將通過第二波縣市長提名，徐榛蔚和張麗善是政治組不分區立委，兩人切結承諾，接受徵召參選花蓮和雲林縣市長選舉。許明財和賴峰偉回鍋參選新竹市長和澎湖縣長，也受到注目。

中常會今天將通過的縣市長提名人，還包括宜蘭縣徵召羅東鎮長林姿妙，台東縣徵召議長饒慶鈴。

另外，原本預訂今天完成提名的基隆市，因初選民調風波，暫緩提名，又傳出議長交換說，讓宋瑋莉更加不滿，中央黨部的協調動作也只能再度喊停。

國民黨發言人洪孟楷昨天出面表示，基隆市長提名初選傳出所謂的「交換」完全是子虛烏有，事發至今也絕無任何人、任何條件、任何職務的交換及討論。

【記者吳淑君／基隆報導】國民黨基隆市長初選民調搞烏龍，昨有媒體報導「議長交換談不攏，謝上宋下還在喬」，宋瑋莉揚言「誰這樣講，我要提告」。

宋瑋莉昨天發出聲明表示，外界謠傳「交換說」、「條件說」完全是空穴來風、虛構的故事，對於國民黨的形象或個人名譽都造成莫大傷害與汙衊，已要求該媒體更正不實報導並加以澄清；往後若再有相關不實說法或言語傳播，將提告以捍衛清白。

宋也說，她有做的事就會承認，沒有的事別扯到她身上，現在議員都還不知道那幾個會選，她沒和國民黨主席吳敦義通過電話，「這個報導是神經病啊」。

國民黨宋瑋莉選舉
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